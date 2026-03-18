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Video-‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने पर विवाद से नोरा फतेही ने झाड़ा पल्ला, बोलीं- ‘तीन साल पहले किया शूट, हिंदी गाने का नहीं था आइडिया’

Sarke Chunar Song Controversy : कन्नड़ फिल्म 'केडी' (Kannada Film 'KD') का गाना 'सरके चुनर' विवादों में है। इस गाने पर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने डांस किया है। दो दिन पहले ये गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ। रिलीज होते ही यह विवादों में आ गया। विवाद में आने के बाद गाने को मेकर्स ने सोशल मडिया से हटा लिया है। नोरा फतेही ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Sarke Chunar Song Controversy : कन्नड़ फिल्म ‘केडी’ (Kannada Film ‘KD’) का गाना ‘सरके चुनर’ विवादों में है। इस गाने पर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने डांस किया है। दो दिन पहले ये गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ। रिलीज होते ही यह विवादों में आ गया। विवाद में आने के बाद गाने को मेकर्स ने सोशल मडिया से हटा लिया है। नोरा फतेही ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है।

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नोरा की पोस्ट में क्या है?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नोरा फतेही ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने लिखा ‘मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई यह सोचे कि मैं इस गाने का समर्थन करती हूं। आपकी कड़ी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसी दबाव की वजह से फिल्म बनाने वालों ने इसे हटा लिया है।’

 

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उन्होंने आगे कहा कि ‘मैं आप सभी से यह भी गुजारिश करूंगी कि इस गाने को शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि आप इसे बेवजह एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं देख रही हूं कि आप में से कुछ लोग इसे मेरे चरित्र पर हमला करने के एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस हिंदी गाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैंने इस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। मेरी तस्वीर के साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी।

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