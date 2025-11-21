Video: स्मृति मंधाना को पलाश मुच्छल ने खूबसूरत अंदाज में किया प्रपोज, दोनों ने एक-दूसरे को पहनाई रिंग

Palash Muchhal proposed to Smriti Mandhana: भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। वर्ल्ड चैंपियन ने एक मजेदार वीडियो शेयर करके मुच्छल के साथ सगाई बात कंफर्म की थी। जिसके बाद पलाश ने स्मृति को एक खास अंदाज में प्रपोज किया। जिसके वीडियो म्यूजिक कंपोजर ने शेयर किया है।

पलाश मुच्छल ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम वीडियो से जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में स्मृति मंधाना को प्रपोज कर रहे हैं। ये वही स्टेडियम में जहां भारतीय टीम ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था और टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। स्मृति वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रही हैं। इसलिए ये स्टेडियम उनके लिए बेहद खास है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मृति की आँखों स्लीपिंग आई मास्क लगा हुआ है। पलाश उनका हाथ पकड़कर स्टेडियम के बीच में पहुंचते हैं और जब स्मृति की आँखों स्लीपिंग आई मास्क हटता है तो वह खुद को स्टेडियम में पाकर बेहद खुश नजर आती हैं। इसके बाद पलाश उन्हें प्रपोज करते हैं। स्मृति के मंगेतर ने वीडियो शेयर कर लिखा- उसने आंख कहा। इससे पहले स्मृति मंधाना ने एक मजेदार रील में अपनी सगाई को कन्फर्म किया था।

स्मृति के इंस्टाग्राम अकाउंट से गुरुवार को शेयर वीडियो में उनके भारतीय टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी भी दिख रही हैं। रील में सभी खिलाड़ी फिल्म “लगे रहो मुन्ना भाई” के गाने “समझो हो ही गया” पर छोटा सा कोरियोग्राफ्ड डांस एक्ट करती दिख रही हैं। आखिर में स्मृति कैमरे की तरफ अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती हैं। जिसके साथ पहली बार क्रिकेटर ने सामने आकर सगाई की खबर को कन्फर्म किया।