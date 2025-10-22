Video: बाल-बाल बचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू! लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का पहिया हेलीपैड में धंसा

Security lapse for President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आयी है। वह बुधवार को केरल को पथानामथिट्टा के स्थित प्रमदम स्टेडियम पहुंची। इस दौरान स्टेडियम में लैंडिंग के समय राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर के पहिये कंक्रीट के नवनिर्मित हेलीपैड पर गड्ढे में फंस गए। वहीं, राष्ट्रपति के के सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना होने के बाद कई पुलिसकर्मी और अग्निशमन बल के जवान हेलीकॉप्टर के पहियों को छोटे-छोटे गड्ढों से धक्के देकर बाहर निकालते हुए दिखाई दिए।
Security lapse for President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आयी है। वह बुधवार को केरल को पथानामथिट्टा के स्थित प्रमदम स्टेडियम पहुंची। इस दौरान स्टेडियम में लैंडिंग के समय राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर के पहिये कंक्रीट के नवनिर्मित हेलीपैड पर गड्ढे में फंस गए। वहीं, राष्ट्रपति के के सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना होने के बाद कई पुलिसकर्मी और अग्निशमन बल के जवान हेलीकॉप्टर के पहियों को छोटे-छोटे गड्ढों से धक्के देकर बाहर निकालते हुए दिखाई दिए।
दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी। वह दक्षिणी राज्य के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मंगलवार शाम तिरुवनंतपुरम पहुंची थीं। पथानामथिट्टा के स्थित प्रमदम स्टेडियम में लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर के पहिये कंक्रीट के नवनिर्मित हेलीपैड में धंस गए। सूत्रों की मानें तो हेलीपैड को बनाने का काम आखिरी समय पर शुरू गया, जिससे कॉन्क्रीट और सीमेंट का मिक्चर पूरी तरह सूख नहीं पाया। एक निजी समाचार चैनल से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आखिरी समय में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्टेडियम को चुना गया था और इसलिए मंगलवार देर रात वहां हेलीपैड बनाया गया।
VIDEO | Pathanamthitta, Kerala: President Droupadi Murmu reaches Pramadam Stadium. She will offer prayers at the Lord Ayyappa temple in Sabarimala later today.
The President arrived in Thiruvananthapuram on Tuesday evening for a four-day official visit to the southern state.… pic.twitter.com/1gAAk3dCwm
— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2025
पढ़ें :- सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन
पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहले हेलीकॉप्टर को पंबा के समीप निलक्कल में उतारने की योजना बनाई गई थी लेकिन खराब मौसम के चलते इसे प्रमदम में उतारने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, “नवनिर्मित हेलीपैड का कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाया था इसलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वह उसका भार नहीं संभाल सका और जहां पहिए जमीन को छू रहे थे, वहां गड्ढे बन गए।” इस बीच पुलिसकर्मी और अग्निशमन बल के जवानों का हेलीकॉप्टर को धक्के देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक, कच्चे कंक्रीट वाले हैलीपैड पर धंस गए हेलीकॉप्टर के पहिये pic.twitter.com/62IXV7J15O
— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) October 22, 2025