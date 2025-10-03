  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका में अजय राय; लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय बाहर लगा अनोखा पोस्टर

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका में अजय राय; लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय बाहर लगा अनोखा पोस्टर

Lucknow: पूरे देश में गुरुवार को दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई सालों से चली आ रही परंपरा के तहत रामलीला के समापन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना रहा। जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भगवान राम की तरह तीर चलाते दिखाया गया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lucknow: पूरे देश में गुरुवार को दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई सालों से चली आ रही परंपरा के तहत रामलीला के समापन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना रहा। जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भगवान राम की तरह तीर चलाते दिखाया गया।

पढ़ें :- UP Rain Alert : दशहरे से पहले पलटा मौसम, कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश से मौसम बना सुहावना, यूपी में येलो अलर्ट जारी

दशहरे पर कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक अनोखा पोस्टर लगाया। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में तीर चलाते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। रावण के दस सिरों पर महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोरी, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे शब्द लिखे गए हैं। इस पोस्टर के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़नी तय मानी जा रही है।

पढ़ें :- 'लखनऊ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ नहीं, पूरा सैलाब आएगा...' मुनव्वर राना की बेटी ने UP पुलिस को किया चैलेंज

गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता सत्ताधारी भाजपा और एनडीए पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। विपक्ष बिहार चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। जिसमें भारतीय चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा, केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से इस पोस्टर में सभी मुद्दों को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश की गयी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका में अजय राय; लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय बाहर लगा अनोखा पोस्टर

Video- राहुल गांधी को भगवान राम की तरह दिखाया, लक्ष्मण की भूमिका...

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा करंट

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा...

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...' आजम खान को हो रहा पछतावा

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...'...

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा...

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखा हथियारों का जखीरा

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने...

आगरा में मूर्ति विसर्जन के दाैरान उटंगन नदी में 11 के डूबने की सूचना, गोताखोर को दो शव मिले, डूबे लोगों की तलाश जारी

आगरा में मूर्ति विसर्जन के दाैरान उटंगन नदी में 11 के डूबने...