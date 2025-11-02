  1. हिन्दी समाचार
  3. Video: तालाब में उतरे राहुल गांधी, तैराकी करने के बाद पकड़ी मछली, देखिए फोटों और वीडियो

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो तालाब में उतरकर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही, मछली भी पकड़ते हुए दिख रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बेगूसराय। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो तालाब में उतरकर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही, मछली भी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी में भी मौजूद रहे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि, बेगूसराय, बिहार में आज VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ वहां के मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम उनका जितना दिलचस्प है, उससे जुड़ी उनकी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर हैं। मगर, हर परिस्थिति में उनकी मेहनत, जज़्बा और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक है। बिहार की नदियां, नहरें, तालाब और उनमें जीवन बसाते मछुआरे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं।

