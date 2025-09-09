Video- नाबालिग को बुजुर्ग ने जबरन गोद में उठाया, फिर आटा चक्की में ले जाकर करने लगा गंदा काम

Saharanpur Minor Molestation Case: यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग से दिनदहाड़े छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर एक 70 साल के रिटायर्ड टीचर ने बच्ची को जबरन गोद में उठाया। फिर उसे आटा चक्की में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। हालांकि, पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी जमकर धुनाई की। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, घटना सहारनपुर के थावना फतेहपुर थाने की रविवार शाम की है। आरोपी ने झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया था। जब पीड़िता आटा चक्की में पहुंची तो वह उसके छेड़छाड़ करने लगा। यही नहीं उसने बच्ची को जबरन गोद में उठा लिया और आटा चक्की के अंदर ले जाने लगा। वहीं, पीड़िता खुद को बचाने के लिए चक्की के नीचे छिप गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग आटा चक्की मालिक ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश की, जो वीडियो में साफ दिख रही है। बच्ची आटा पिसवाने आई थी, लेकिन आरोपी ने उसे कमरे में खींचने की कोशिश की। पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी हैं।

Rt… pic.twitter.com/mwiWhK1O3M — Aditya bajirao Mishra (@aditya_pandit08) September 9, 2025

कस्बा छुटमलपुर निवासी पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी रविवार शाम करीब सात बजे अलालपुर रोड स्थित डेयरी से दूध लेने गई थी। इस दौरान रास्ते में छुटमलपुर के मोहल्ले में रहने वाले अजमेर सिंह ने उनकी बेटी को झाड़ू लगाने के बहाने बुला लिया और आरोपी ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बचाया और आरोपी की जमकर पिटाई की। लेकिन, वह मौके से भागने में सफल रहा।

इस मामले में सीओ मनोज यादव का कहना है कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अरेस्ट करने के लिए एक टीम लगी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।