  Video Viral : बाइक सवार मनचलों ने सरेराह महिलाओं से छेड़खानी की, करतूत कैमरे में कैद, पुलिस एक्शन के बाद बदली आरोपियों की चाल

हरियाणा (Haryana) के पानीपत (Panipat) में दिनदहाड़े सड़क पर चल रही युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त चौराहे पर बाइक सवार दो युवक तेज़ी से आते हैं।

पानीपत : हरियाणा (Haryana) के पानीपत (Panipat) में दिनदहाड़े सड़क पर चल रही युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त चौराहे पर बाइक सवार दो युवक तेज़ी से आते हैं। उनमें से एक युवक सड़क पार कर रही एक युवती को पीछे से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और फिर दोनों तेजी से मौके से फरार हो जाते हैं। यह हरकत राह चलते एक व्यक्ति के कैमरे में कैद हो गई, जिसने तुरंत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और लोग सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पानीपत पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों की बदल गई चाल

वीडियो वायरल होने पर पानीपत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पानीपत पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दोनों आरोपी सज़ा मिलने के बाद थाने के बाहर लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

