  3. Video: ‘यहीं दफना देंगे…’ आई लव मोहम्मद के मंच से CM योगी को खुली धमकी

Maulvi threatens CM Yogi: यूपी के कानपुर में बारावफात पर आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गयी थी जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देशभर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के बीड 'आई लव मोहम्मद' के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी गयी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीड के माजलगांव में ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर मुस्लिम संगठन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खुले मंच से एक मौलाना ने सीएम योगी के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। मौलाना ने सीएम योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के साथ-साथ खुलेआम दफनाने की धमकी दे डाली। अब मौलवी के विवादित भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौलवी की पहचान अशफाक निसार शेख के रूप में हुई है। लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान? 

बता दें कि यूपी के कानपुर के रावतपुर इलाके में सितंबर की शुरुआत में बारावफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। जिसका स्थानीय हिंदू संगठनों ने खुलकर विरोध किया। मामला गरमाता देख पुलिस ने बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद व 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गयी। जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान शुरू कर दिया।

