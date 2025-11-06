VIDEO : जब पीएम से क्रिकेटर हरलीन ने पूछ लिया स्किन केयर रूटीन, बोलीं- आप बहुत ग्लो करते हो, फिर मोदी ने पकड़ लिया अपना सिर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को चैंपियन टीम इंडिया (Champion Team India) से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी हरलीन देओल (Harleen Deol) ने चुलबुले अंदाज में पीएम मोदी (PM Modi) से उनका स्किन केयर रूटीन (Skincare Routine) पूछ लिया।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को चैंपियन टीम इंडिया (Champion Team India) से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी हरलीन देओल (Harleen Deol) ने चुलबुले अंदाज में पीएम मोदी (PM Modi) से उनका स्किन केयर रूटीन (Skincare Routine) पूछ लिया। इस पर प्रधानमंत्री ने मजाकिया अंदाज में अपना सिर पकड़ लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल है। वीडियो के सातवें मिनट में बातचीत का यह अंश है।
बातचीत के दौरान हरलीन देओल (Harleen Deol) ने बताया कि उन्हें टीम के खिलाड़ियों को हंसाना पसंद है। वह अपने आसपास खिलाड़ियों को खुश देखना पसंद करती हैं। इसके लिए वह कुछ न कुछ हरकतें करती रहती हैं। इस पर पीएम मोदी (PM Modi) ने हरलीन से पूछा कि यहां आकर भी कुछ किया होगा? तो हरलीन ने कहा कि इन लोगों ने मुझे डांट दिया था। कहा कि शांत रहो। इस पर पीएम मोदी (PM Modi) के साथ-साथ सभी खिलाड़ी हंसने लगे।
PM मोदी से हरलीन ने पूछा स्किन केयर रूटीन
इसके बाद हरलीन कहती हैं कि’सर मुझे आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर।’ इस पर पीएम मोदी समेत सभी लोग हंसने लगे। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। इस पर स्नेह राणा ने कहा,कि सर यह करोड़ों देशवासियों का प्यार है। पीएम मोदी ने कहा,कि यह तो है ही है। यह बहुत बड़ी ताकत होती है। समाज से इतना लगाव। सरकार में भी 25 साल हो गए। यह लंबा समय होता है।
इन्हीं सवालों से मेरे बाल सफेद हो गए : कोच मजूमदार
इस पर कोच अमोल मजूमदार ने चुटकी लेते हुए कहा कि ‘सर देखा आपने सवाल कैसे आते हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। दो साल हो गए इनके हेड कोच रहते। बाल सफेद हो गए मेरे। इस पर पीएम मोदी हंसने लगे।
पीएम मोदी से मिलने की ख्वाहिश
भारत के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने इंग्लैंड दौरे की एक हल्की-फुल्की घटना साझा करते हुए बताया कि जब टीम को किंग चार्ल्स के साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिला, तो प्रोटोकॉल के अनुसार एक ही फ्रेम में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते थे। इसका मतलब था कि पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ एक साथ फोटो में नहीं आ सकते थे।
मजूमदार के मुताबिक, उस वक्त सपोर्ट स्टाफ ने मजाक में कहा कि उन्हें किंग चार्ल्स के साथ फोटो की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि वे वह पल उस समय के लिए संभालकर रखना चाहते हैं, जब भारत वनडे विश्व कप जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा।
‘हम सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बदलाव जीतना चाहते थे’, ताकि देशभर में महिलाओं के खेल में एक नई क्रांति शुरू की जा सके
भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि टीम ने इस विश्व कप में सिर्फ जीत के इरादे से नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के साथ हिस्सा लिया था, ताकि देशभर में महिलाओं के खेल में एक नई क्रांति शुरू की जा सके। मंधाना के मुताबिक ‘हमारा लक्ष्य सिर्फ कप उठाना नहीं था, बल्कि उन धारणाओं को बदलना था जो महिलाओं के खेल को लेकर समाज में थीं, और अगली पीढ़ी की लड़कियों को प्रेरित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की, ने भी यही भावना साझा की कि यह जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि भारत की बेटियों की नई पहचान का प्रतीक है।