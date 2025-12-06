VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर क्या हुआ?

  1. हिन्दी समाचार
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) की डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की पुण्यतिथि के अवसर पर अप्रत्याशित मुलाकात का वीडियो सामने आया है।

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) की डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की पुण्यतिथि के अवसर पर अप्रत्याशित मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मजाकिया अंदाज में बातचीत की, जो राजनीतिक मतभेदों के बीच व्यक्तिगत सौहार्द को दर्शाती है।

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि किरेन रिजिजू और राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिजिजू मजाकियां अंदाज में कहते हैं कि मैं थोड़ा डर गया। इस मुलाकात के समय राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद थे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने संविधान पर खतरे की बात दोहराते हुए आंबेडकर के योगदान को याद किया। आज देशभर में आंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।

श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने डॉ. बी.आर आंबेडकर को ‘एक आदर्श पुरुष’ बताया, जिन्होंने देश को संविधान दिया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि “भारत का संविधान खतरे में है और हम इसकी रक्षा करने में लगे हैं।” वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने भी संविधान की रक्षा पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमारी पहचान है और इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आंबेडकर जी का योगदान भारतीय समाज और राजनीति में अनमोल है और उनकी विरासत को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है।

भीमराव आंबेडकर को किया जा रहा याद

बता दें कि आज देशभर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव प्रदान की। वह जीवनभर सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे।

