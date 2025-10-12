Bollywood News : विक्रम भट्ट हुए धोखे का शिकार, ऑफिस कर्मचारियों ने बेच डाला करोड़ों का सामान

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर विक्रम भट्ट एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं डायरेक्टर के खिलाफ उन्हीं के ऑफिस के लोगों ने साजिश रची है। जिसका नुकसान अब विक्रम भट्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऑफिस का करोड़ों का सामान किसी ने हजारों में बेच डाला है। वहीं अब इस मामले में पुलिस भी जुड़ गई है और दो लोगों के खिलाफ चीटिंग के आरोप में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। आरोपियों के नाम जितेंद्र शर्मा और राकेश प्रणिग्रही बताए जा रहे हैं. इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने ऑफिस की कुछ हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन का पर्सनल इस्तेमाल किया है। विक्रम भट्ट की कंपनी VSB Production LLP के प्रोडक्शन मैनेजर नासिर खान ने 10 अक्टूबर को पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।

विक्रम भट्ट को कंपनी के 2 लोगों ने दिया झटका

एफ़आईआर में बताया गया कि विक्रम भट्ट की कंपनी वीएसबी प्रोडक्शन एलएलपी जो की जेपी रोड, अंधेरी वेस्ट में है, वहां से कुछ डिस्क मार्च 2025 से गायब थीं। विक्रम और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट ने ये बात नोटिस कर ली. इन डिस्क में उनकी फिल्मों के कुछ रॉ फुटेज थे और किसी ने उनका गलत इस्तेमाल कर लिया. इसके बाद अकाउंट मैनेजर राकेश प्राणिग्रही पर उनका शक गया और विक्रम ने प्रोडक्शन मैनेजर खान को उन पर नजर रखने का काम सौंप दिया।

5 से 6 हजार रुपये में बेच डालीं कई डिस्क

पिछले दो महीनों से जब भी ऑफिस के कर्मचारियों को डिस्क की जरूरत पड़ी और उन्होंने डिस्क मांगी, तो जितेंद्र शर्मा ने अलग-अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए और डिस्क देना बंद कर दिया. बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मोहित कुमार ने जितेंद्र शर्मा से डिस्क के बारे में पूछा, तो उन्हें कहा गया कि प्राणिग्रही के कहने पर अशोक क्रश को वो डिस्क बेच दी गईं. हर डिस्क को करीब 5 से 6 हजार रुपये में बेचा गया.कहा जा रहा है कि आधा पैसा अकाउंट मैनेजर राकेश प्राणिग्रही को दिया गया था.