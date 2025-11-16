50 साल बाद ‘शोले’ इस दिन दोबारा होगी रिलीज, फिल्म देखने के लिए फैंस की बढ़ी एक्सइटमेंट

बॉलीवुड में इतनी फिल्में आई लेकिन आज भी कोई शोले को टक्कर नहीं दे पायी। साल 1975 में आई फिल्म ‘शोले’ हर किसी के दिल में इस तरह बसी हुई है जिसे कोई निकाल नहीं सकता। फिल्म के आइकॉनिक गाने, डायलॉग्स, सीन्स और किरदार आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते ही हैं।

थिएटर्स में दोबारा लगेगी ‘शोले’

‘शोले’ को रिलीज हुए 50 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज भी फिल्म पॉप कल्चर में काफी पॉपुलर है. ‘शोले’ उन फिल्मों में से है जिसकी लेगेसी को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है. इस फिल्म का जादू थिएटर्स में कैसा था, उसे आज की जेनरेशन तब देख नहीं पाई थी। मगर अब वो इस फिल्म को जल्द बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे।डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अनाउंस किया है कि उनकी कल्ट-क्लासिक फिल्म ‘शोले: द फाइनल कट’ 4k वर्जन में रिलीज होने वाली है, जो इसका ओरिजिनल अनकट वर्जन भी होगी। यानी फिल्म में हमें वो सभी डिलीटेड सीन्स दिखाई देंगे, जो 1975 में आई ‘शोले’ से हटा दिए गए थे। मेकर्स ने इसका पोस्टर भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर किया, जिसमें हमें ठाकुर और गब्बर सिंह की झलक दिखती है. फिल्म की रिलीज डेट 12 दिसंबर, 2025 रखी गई है।

शोले’ देखने के लिए फैंस की बढ़ी एक्सइटमेंट

फिल्म ‘शोले’ की खासियत यूं तो कई सारी थीं. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का जय-वीरू बनकर पर्दे पर पक्की दोस्ती दर्शाना, हेमा मालिनी का चुलबुला अंदाज, और गब्बर सिंह का खूंखार अवतार, ये सभी इस फिल्म की कुछ हाईलाइट्स हैं. इन्हीं के साथ सूरमा भोपाली, धन्नो और कालिया जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ऑडियंस अभी तक याद रखती है। अब ‘शोले’ एक बार फिर थिएटर्स में लगने वाली है जिसे देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। बता दें कि ‘शोले’ को लेजेंडरी राइटर्स सलीम-जावेद ने लिखा था।