  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की 7- सीटर MPV “लिमो ग्रीन”, जानिए पावर और कीमत

VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की 7- सीटर MPV “लिमो ग्रीन”, जानिए पावर और कीमत

वियतनामी ईवी निर्माता विनफास्ट 2026 की शुरुआत में भारत में दो नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। ये विनफास्ट लिमो ग्रीन कॉम्पैक्ट एमपीवी और इसकी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, विनफास्ट वीएफ 9 के रूप में होंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

VinFast Limo Green MPV :  वियतनामी ईवी निर्माता विनफास्ट 2026 की शुरुआत में भारत में दो नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। ये विनफास्ट लिमो ग्रीन कॉम्पैक्ट एमपीवी और इसकी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, विनफास्ट वीएफ 9 के रूप में होंगे। इस कार को वियतनाम में अच्छा रिस्पांस मिला है, यहाँ हुई भारी बुकिंग ने इसे भारतीय बाज़ार के लिए प्राथमिकता में शामिल कर दिया है। कंपनी की योजना है कि हर छह महीने में भारत में एक नया वाहन लॉन्च किया जाए, ताकि तेजी से उभरते EV मार्केट में मजबूत उपस्थिति बनाई जा सके। VinFast देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए जल्द ही E-Buses भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों के साथ electric buses को लेकर बातचीत जारी है।

पढ़ें :- Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara , जानें कीमत और खासियत

बैटरी पैक
लिमो ग्रीन एक सात-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी है जिसमें 60.13 kWh का बैटरी पैक है और NEDC साइकिल के तहत इसकी रेंज 450 किमी बताई गई है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp और 280 Nm टॉर्क देता है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है।

व्हीलबेस
विनफास्ट लिमो ग्रीन एमपीवी 18-इंच के पहियों पर चलती है, और इसका आकार – 4,740 × 1,872 × 1,723 मिमी और 2,840 मिमी व्हीलबेस – केबिन स्पेस और गतिशीलता के संतुलन का वादा करता है।

चार-एयरबैग सुरक्षा सेटअप
अंदर, लिमो ग्रीन में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लचीली 3-पंक्ति वाली सीटिंग और एक बुनियादी चार-एयरबैग सुरक्षा सेटअप है। लिमो ग्रीन एमपीवी के साथ, विनफास्ट अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, वीएफ 9, को भारतीय बाजार में उतारने के लिए तैयार है।

डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप
वीएफ 9 में 123 kWh का बैटरी पैक है और यह डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप प्रदान करता है जो 402 हॉर्सपावर और 620 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। वीएफ 9 एक बार चार्ज करने पर 626 किमी (WLTP) तक की रेंज प्रदान करने का दावा करती है।

पढ़ें :- Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग हुई आसान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की 7- सीटर MPV “लिमो ग्रीन”, जानिए पावर और कीमत

VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की...

Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara , जानें कीमत और खासियत

Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार...

Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग हुई आसान

Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग...

New Kia Seltos : नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा , जानें क्या कुछ मिलेगा बदलाव

New Kia Seltos : नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा...

 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय बाजार में लांच,जानें इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय...

Renault Duster : दमदार फीचर्स और नए लुक के साथ आ रही रेनॉल्ट डस्टर , जानें कितनी कीमत के साथ इंजन

Renault Duster : दमदार फीचर्स और नए लुक के साथ आ रही...