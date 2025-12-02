VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की 7- सीटर MPV “लिमो ग्रीन”, जानिए पावर और कीमत

VinFast Limo Green MPV : वियतनामी ईवी निर्माता विनफास्ट 2026 की शुरुआत में भारत में दो नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। ये विनफास्ट लिमो ग्रीन कॉम्पैक्ट एमपीवी और इसकी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, विनफास्ट वीएफ 9 के रूप में होंगे। इस कार को वियतनाम में अच्छा रिस्पांस मिला है, यहाँ हुई भारी बुकिंग ने इसे भारतीय बाज़ार के लिए प्राथमिकता में शामिल कर दिया है। कंपनी की योजना है कि हर छह महीने में भारत में एक नया वाहन लॉन्च किया जाए, ताकि तेजी से उभरते EV मार्केट में मजबूत उपस्थिति बनाई जा सके। VinFast देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए जल्द ही E-Buses भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों के साथ electric buses को लेकर बातचीत जारी है।

बैटरी पैक

लिमो ग्रीन एक सात-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी है जिसमें 60.13 kWh का बैटरी पैक है और NEDC साइकिल के तहत इसकी रेंज 450 किमी बताई गई है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp और 280 Nm टॉर्क देता है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है।

व्हीलबेस

विनफास्ट लिमो ग्रीन एमपीवी 18-इंच के पहियों पर चलती है, और इसका आकार – 4,740 × 1,872 × 1,723 मिमी और 2,840 मिमी व्हीलबेस – केबिन स्पेस और गतिशीलता के संतुलन का वादा करता है।

चार-एयरबैग सुरक्षा सेटअप

अंदर, लिमो ग्रीन में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लचीली 3-पंक्ति वाली सीटिंग और एक बुनियादी चार-एयरबैग सुरक्षा सेटअप है। लिमो ग्रीन एमपीवी के साथ, विनफास्ट अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, वीएफ 9, को भारतीय बाजार में उतारने के लिए तैयार है।

डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप

वीएफ 9 में 123 kWh का बैटरी पैक है और यह डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप प्रदान करता है जो 402 हॉर्सपावर और 620 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। वीएफ 9 एक बार चार्ज करने पर 626 किमी (WLTP) तक की रेंज प्रदान करने का दावा करती है।