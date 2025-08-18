विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

नई दिल्ली। विनफास्ट कारों की दुनिया में ला रही है एक और नई कार। जी हां आपको बतादें कि विनफास्ट भारत में एक सस्ती कार उतारने की तैयारी कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बहुत मांग के चलते विनफास्ट एक सस्ता और आरामदायक मॉडल उतारने के लिये कारों की दुनिया में अपने पाव जमा रही है। वहीं इस कार कंपनी ने भारत में 2 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर चुकी है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आने वाली वियतनाम की विनफास्ट जल्द ही एक छोटी इलेक्ट्रिक कार launch कर रही है। विनफास्ट भारतीय EV बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही देश में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs को लॉन्च किया था। एमजी कॉमेट ईवी इस समय भारत की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार है। कीमत 7.50 लाख रुपये हैं। टॉप मॉडल की कीमत 9.56 लाख तक जाती है। कॉमेट ईवी 6 वेरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की लंबाई 3,100 मिमी है, जो इसे एमजी कॉमेट से थोड़ी लंबी बनाती है। इसका व्हीलबेस 2,065 मिमी है और इसमें 13-इंच के टायर लगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक विनफास्ट मिनियो ग्रीन को 14.7 kWh के छोटे बैटरी पैक के साथ बाजार में आ सकती है। जो 26 bhp की पावर और 65 Nm टॉर्क जनरेट करने वाली मोटर से जुड़ी होगी। minio green की Top स्पीड 80 किमी/घंटा हो सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे एक बार चार्ज करने पर यह 170 किमी तक चलेगी। इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल LED लाइट्स, डुअल स्पीकर, फोर-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दो ड्राइव मोड और मैनुअल AC कंट्रोल्स जैसी सुविधाएं मिलेगी। तो तैयार हो जाये इस कार की खरीदारी करने को।