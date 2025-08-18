  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

विनफास्ट कारों की दुनिया में ला रही है एक और नई कार। जी हां आपको बतादें कि विनफास्ट भारत में एक सस्ती कार उतारने की तैयारी कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बहुत मांग के चलते विनफास्ट एक सस्ता और आरामदायक मॉडल उतारने के लिये कारों की दुनिया में अपने पाव जमा रही है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। विनफास्ट कारों की दुनिया में ला रही है एक और नई कार। जी हां आपको बतादें कि विनफास्ट भारत में एक सस्ती कार उतारने की तैयारी कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बहुत मांग के चलते विनफास्ट एक सस्ता और आरामदायक मॉडल उतारने के लिये कारों की दुनिया में अपने पाव जमा रही है। वहीं इस कार कंपनी ने भारत में 2 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर चुकी है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आने वाली वियतनाम की विनफास्ट जल्द ही एक छोटी इलेक्ट्रिक कार launch कर रही है। विनफास्ट भारतीय EV बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही देश में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs को लॉन्च किया था। एमजी कॉमेट ईवी इस समय भारत की सबसे छोटी और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार है। कीमत 7.50 लाख रुपये हैं। टॉप मॉडल की कीमत 9.56 लाख तक जाती है। कॉमेट ईवी 6 वेरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की लंबाई 3,100 मिमी है, जो इसे एमजी कॉमेट से थोड़ी लंबी बनाती है। इसका व्हीलबेस 2,065 मिमी है और इसमें 13-इंच के टायर लगे हैं।

पढ़ें :- Indian Navy Recruitment 2025: इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती,सैलरी 63 हजार से ज्यादा, 2 सितंबर से पहले करें आवेदन

सूत्रों के मुताबिक विनफास्ट मिनियो ग्रीन को 14.7 kWh के छोटे बैटरी पैक के साथ बाजार में आ सकती है। जो 26 bhp की पावर और 65 Nm टॉर्क जनरेट करने वाली मोटर से जुड़ी होगी। minio green की Top स्पीड 80 किमी/घंटा हो सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसे एक बार चार्ज करने पर यह 170 किमी तक चलेगी। इस कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल LED लाइट्स, डुअल स्पीकर, फोर-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दो ड्राइव मोड और मैनुअल AC कंट्रोल्स जैसी सुविधाएं मिलेगी। तो तैयार हो जाये इस कार की खरीदारी करने को।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों...

New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें परफॉर्मेंस और स्टाइल

New Yezdi Roadster 2025 :  येज़्दी रोडस्टर 2025 का नया अवतार , जानें...

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च जल्द ,  जानिए रेंज और हाई-टेक फीचर्स

Volvo EX30 : वोल्वो छोटी इलेक्ट्रिक SUV EX30 की भारत में लॉन्च...

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च , जानें रेंज  ,  कीमत और फीचर्स

Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च...

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका, ग्राहकों को कंपनी दे रही भारी डिस्काउंट

Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका,...

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली  AI-संचालित ड्राइवरलेस बसें शुरू की, 10,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं सफर

IIT Hyderabad AI Driverless Buses :  IIT हैदराबाद ने भारत की पहली...