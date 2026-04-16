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Yamaha Fascino 125 Hybrid : यामाहा फ़ैसिनो 125 हाइब्रिड भारत में लॉन्च,नए लुक और दमदार माइलेज के साथ जानें कीमत

यामाहा फ़ैसिनो 125 हाइब्रिड भारत में लॉन्च हो चुकी है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 76,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें नया रियर डिजाइन और अपडेटेड वेरिएंट्स दिए गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Yamaha Fascino 125 Hybrid : यामाहा फ़ैसिनो 125 हाइब्रिड भारत में लॉन्च हो चुकी है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 76,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें नया रियर डिजाइन और अपडेटेड वेरिएंट्स दिए गए हैं। भारतीय खरीदारों के लिए इसकी खासियत यह है कि इसमें हाइब्रिड इंजन और दमदार माइलेज बरकरार है, साथ ही स्टाइल में भी सुधार किया गया है। इंडिया यामाहा मोटर ने अपने फ़ैमिली-ओरिएंटेड स्कूटर, Fascino 125 Hybrid को कुछ छोटे-मोटे डिज़ाइन बदलावों के साथ अपडेट किया है, और इसकी क़ीमत भी कम कर दी है।

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कीमत
नीचे 2026 Yamaha Fascino की पूरी कीमत सूची दी गई है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं, और ऑन-रोड कीमतें राज्य टैक्स और RTO चार्ज के अनुसार अलग हो सकती हैं।

Fascino S (मैट ग्रे, मैट ब्लैक): ₹95,200
Fascino Disc (कूल ब्लू मेटैलिक, मेटैलिक लाइट ग्रीन, डार्क मैट ब्लू): ₹88,000
Fascino Drum (विविड रेड, मेटैलिक ब्लैक, मेटैलिक व्हाइट): ₹76,500

टेक्नोलॉजी
इसके अलावा, नया Fascino अपने पिछले मॉडल से मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी, दोनों ही मामलों में बिल्कुल वैसा ही है। इसमें अभी भी 125-cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें Yamaha की Blue Core Hybrid टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन पहले की तरह ही 8.2 hp की पावर और 10.2 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही, इसके वज़न (99 kg, कर्ब) या स्टोरेज स्पेस (21-लीटर, सीट के नीचे) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 

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