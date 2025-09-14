  1. हिन्दी समाचार
  वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के 15 वाहन आग बुझाने में जुटे

By Satish Singh 
नई दिल्ली। गुजरात के भरूच जिले में रविवार सुबह भीषण हादसा हो गया। भरूच के पानौली जीआईडीसी क्षेत्र के संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे है, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही है। वहीं आग लगने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।

केमिकल फैक्ट्री में आग इतनी भंयकर लगी है कि आग की लपटें आसमान छू रही हैं। चारों ओर घने काले धुएं का गुबार पूरे इलाके को ढक ले चुका है। इससे आसपास के गांवों और औद्योगिक क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं घुएं के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिस कारण उन्हे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी प्रकार की जानमाल की हानि होने की खबर सामने नहीं आई हे।

रासायानिक प्रतिक्रिया या शॉर्ट सर्किट से लगी आग

स्थानियों ने बताया कि आग रविवार सुबह करीब आठ बजे लगी। लोगों ने संदेश जताया है​ कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग को बुझाने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रसायनों के कारण यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कर रही है। मामले की जांच जारी पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है। आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें।

 

