  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Viral Video : जब सपा नेता सीताराम यादव ने अखिलेश यादव के सामने लगाई दंड-बैठक, जानें क्या है पूरा मामला?

Viral Video : जब सपा नेता सीताराम यादव ने अखिलेश यादव के सामने लगाई दंड-बैठक, जानें क्या है पूरा मामला?

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के सामने पार्टी के एक नेता ने खूब दंड बैठक लगाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सपा अध्यक्ष नेता को रोकते हैं भी हैं, लेकिन नेता नहीं मानते हैं और दंड-बैठ लगाने की बात करते हैं।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के सामने पार्टी के एक नेता ने खूब दंड बैठक लगाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सपा अध्यक्ष नेता को रोकते हैं भी हैं, लेकिन नेता नहीं मानते हैं और दंड-बैठ लगाने की बात करते हैं। सपा नेता कहते हैं कि वह 100 दंड बैठक लगाएगा और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को प्रभावित करेगा। हालांकि, यह सपा सीताराम यादव (Sitaram Yadav) बताए जा रहे हैं।

पढ़ें :- Bankipur by-Election : प्रशांत किशोर ने भाजपा और राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- यह बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला है चुनाव

हालांकि, यह वीडियो सपा कार्यालय का है या कहीं और जगह का। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

अखिलेश यादव ने बीच में ही रोका

पढ़ें :- श्रीराम मंदिर पर ओछी राजनीति कर रहे अखिलेश यादव, उन्हें याद रखना चाहिए सपा शासनकाल में निहत्थे रामभक्तों का बहा था खून: अखिलेश यादव

दरअसल, सपा नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के सामने आते ही इंप्रैस करने के लिए पुशअप करना शुरू कर देता है। इस दौरान सपा अध्यक्ष उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानते और दंड बैठक करना शुरू कर देते हैं। जब सपा नेता दंड बैठक शुरू करते हैं तो अखिलेश यादव को गिनती करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि, थोड़ी ही देर बाद सपा नेता को रोक लिया और फिर हाथ मिलाया।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भाजपा पर साधा निशाना, कहा आखिरकार ‘सुरंगजीवियों’ को बाहर आना पड़ा है

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर कहा कि ‘सुरंगजीवियों’ को आखिरकार बाहर आना पड़ा है और आरोप लगाया कि असली दोषियों को बचाने तथा जनाक्रोश से बचने के लिए दूसरों को आगे किया जा रहा है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि इस मामले में सच्चाई अंततः सामने आएगी और दोषियों को न अयोध्या माफ करेगी, न देश और न ही भगवान।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : जब सपा नेता सीताराम यादव ने अखिलेश यादव के सामने लगाई दंड-बैठक, जानें क्या है पूरा मामला?

Viral Video : जब सपा नेता सीताराम यादव ने अखिलेश यादव के...

NDA के सहयोगी दल के नेताओं के साथ नितिन नबीन ने की बैठक, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति

NDA के सहयोगी दल के नेताओं के साथ नितिन नबीन ने की...

लखनऊ में रॉन्ग साइड से आ रहे युवक ने होमगार्ड को पीटा, कॉलर पकड़कर दिया धक्का: वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तारी

लखनऊ में रॉन्ग साइड से आ रहे युवक ने होमगार्ड को पीटा,...

'चोरी ट्रस्ट वालों ने की है, कृपया सम्पूर्ण अयोध्यावासियों को गाली न दें...' पूर्व मंत्री पवन पांडेय की भावुक अपील

'चोरी ट्रस्ट वालों ने की है, कृपया सम्पूर्ण अयोध्यावासियों को गाली न...

UP Assembly Elections 2027 : चिराग पासवान ने सपा पर निशाना साधते हुए भरी हुंकार, बोले-'यूपी में है टोपी लाल, दलितों के हक करे हलाल'

UP Assembly Elections 2027 : चिराग पासवान ने सपा पर निशाना साधते...

श्रीराम मंदिर पर ओछी राजनीति कर रहे अखिलेश यादव, उन्हें याद रखना चाहिए सपा शासनकाल में निहत्थे रामभक्तों का बहा था खून: अखिलेश यादव

श्रीराम मंदिर पर ओछी राजनीति कर रहे अखिलेश यादव, उन्हें याद रखना...