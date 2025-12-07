Viral : संसद में एक दूसरे पर तीर चलाने वाली महिला सांसदों ने स्टेज पर लगाए ठुमके... देखिए कंगना, महुआ और सुप्रिया का डांस वीडियो

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut), टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने उद्योगपति और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल (Industrialist and BJP MP Naveen Jindal) की बेटी की शादी में मंच पर थिरकती नजर आईं। तीनों ने मिलकर ‘ओम शांति ओम’ फिल्म (“Om Shanti Om” film) का एक मशहूर गाना ‘दीवानगी दीवानगी’ पर परफॉर्म किया। संसद में जरा-जरा सी बात पर हल्लाबोल करने वाले अलग-अलग पार्टी के सांसदों का एक साथ डांस वाला वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

Kangana Ranaut, Mahua Moitra, Supriya Sule performing in wedding of Naveen Jindal’s daughter pic.twitter.com/lARD6SVRuU — Angoori (@Rodrigo60776560) December 6, 2025

बता दें कि नवीन जिंदल (Naveen Jindal) की बेटी की शादी में ये तीनों महिला सांसद एक साथ मंच पर जमकर ठुमके लगाए। वीडियो में बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut), टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ‘दीवानगी दीवानगी’ गाने पर डांस कर रही हैं, जबकि नवीन जिंदल (Naveen Jindal) बीच में खड़े हैं। इस डांस की प्रेक्टिस के दौरान की तस्वीरें भी कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की थी। इसमें वह नवीन जिंदल (Naveen Jindal), महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और सुप्रिया सुले (Supriya Sule) के साथ डांस की प्रैक्टिस करती दिख रही थीं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा था, ‘सह-सांसदों के साथ फिल्मी पल हा हा। नवीन जिंदल (Naveen Jindal) जी की बेटी की शादी के संगीत के लिए रिहर्सल।’

It was wonderful to see all my brother in laws dancing together ! ⁦@MPNaveenJindal⁩ ⁦@sajjanjindal⁩ ratan bhaiya and prithvi bhaiya on the occasion of yashasvini and shashwats wedding! Feel so blessed🙏🙏 pic.twitter.com/ua80fhPkHz — Sangita Jindal (@SangitaSJindal) December 6, 2025

यह पहली बार है जब ये तीनों राजनेता एक साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह से डांस करते हुए देखे गए हैं। इस डांस परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि राजनीतिक मंचों पर एक-दूसरे के विरोधी माने जाने वाले ये नेता शादी जैसे निजी समारोह में इतने खुलकर साथ नजर आए।