  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ हाथ-जोड़कर एक घंटे तक सुना सत्संग

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ हाथ-जोड़कर एक घंटे तक सुना सत्संग

टीम इंडिया के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ संत प्रेमानंद महाराज (Premanandji Maharaj) से मिलने मंगलवार सुबह 5 बजे पहुंचे। विराट-अनुष्का ने प्रेमानंद के आश्रम पहुंचकर सत्संग सुना। इस दौरान दोनों आम भक्तों के साथ ही हाथ जोड़कर बैठे रहे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मथुरा। टीम इंडिया (Team India) के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ संत प्रेमानंद महाराज (Premanandji Maharaj) से मिलने मंगलवार सुबह 5 बजे पहुंचे। विराट-अनुष्का ने प्रेमानंद के आश्रम पहुंचकर सत्संग सुना। इस दौरान दोनों आम भक्तों के साथ ही हाथ जोड़कर बैठे रहे। करीब एक घंटे तक सत्संग सुनने के बाद संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान बेटी  वामिका नजर नहीं आई।

पढ़ें :- टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही देंगे इस्तीफा! जानें क्या है पूरा मामला?

विराट कोहली और अनुष्का संत प्रेमानंद से तीन वर्षों में चौथी बार मिले हैं। संत प्रेमानंद से भेंट के लिए सोमवार देर शाम ही दोनों वृंदावन पहुंच गए। उनका कार्यक्रम बेहद गोपनीय रखा गया। होटल रेडिसन में ठहरे थे, लेकिन यहां उनका कमरा भी किसी दूसरे नाम से बुक कराया गया। विराट कोहली और अनुष्का ने पहली बार संत प्रेमानंद से मुलाकात जनवरी 2023 में की थी। विराट की मुलाकात के बाद संत प्रेमानंद भी अचानक चर्चा में आ गए। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन विराट और अनुष्का मई 2025 में संत प्रेमानंद के पास पहुंची। दो माह पहले दिसंबर 2025 में भी दोनों ने संत से मुलाकात की।

पढ़ें :- अभिषेक शर्मा को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, बोले-'अगर पाकिस्तान चाहता है तो...'

पुलिस को नहीं दी गई थी सूचना

बताया जा रहा है कि इस दौरे की सूचना स्थानीय पुलिस को पूर्व में नहीं दी गई थी। हालांकि उनके आगमन की चर्चा धीरे-धीरे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच फैल गई, जिसके बाद सत्संग स्थल पर उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसके बावजूद दंपती ने पूरी सादगी और संयम बनाए रखा। सत्संग के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने ‘दीक्षा’ और ‘शरणागति’ के बीच के अंतर पर विस्तार से प्रकाश डाला। विराट और अनुष्का ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनते दिखाई दिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Codeine Cough Syrup Case : कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट में शामिल दो आरोपियों को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

Codeine Cough Syrup Case : कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट में शामिल...

लखनऊ में कांग्रेस का मनरेगा के ​मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए प्रदेश अध्यक्ष

लखनऊ में कांग्रेस का मनरेगा के ​मुद्दे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन, पुलिस...

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ हाथ-जोड़कर एक घंटे तक सुना सत्संग

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंदजी महराज से लिया आशीर्वाद, आम भक्तों के साथ...

सोनौली में DGGI की 10 घंटे की ताबड़तोड़ छापेमारी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से दस्तावेज़ व कंप्यूटर जब्त—एक युवक हिरासत में

सोनौली में DGGI की 10 घंटे की ताबड़तोड़ छापेमारी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से...

यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में बना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम

यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में बना...

मुरादाबाद में नक्शे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा होटल निर्माण, MDA अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

मुरादाबाद में नक्शे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से...