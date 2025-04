संजय मांजरेकर की आईपीएल 2025 के शीर्ष बल्लेबाजों की सूची से विराट नदारद, कोहली के फैंस हुए आग बबूला

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का रोमांच अब अपने पूरे चरम पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण भी अब साफ दिखने लगे हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने आईपीएल 2025 (IPL 2025) के शीर्ष बल्लेबाजों की सूची जारी की है। इसमें उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को शामिल नहीं किया है। सोशल मीडिया (Social Media) पर इसको लेकर कई फैंस निराशा जता रहे हैं।

मांजरेकर की सूची में इनको मिली जगह

मांजरेकर ने अपनी लिस्ट में निकोलस पूरन (377 रन, स्ट्राइक रेट 204.89), प्रियांश आर्य (254 रन, स्ट्राइक रेट 201.58), श्रेयस अय्यर (263 रन, स्ट्राइक रेट 185.21), सूर्यकुमार यादव (373 रन, स्ट्राइक रेट 167), जोस बटलर (356 रन, स्ट्राइक रेट 165.58), मिचेल मार्श (344 रन, स्ट्राइक रेट 161), ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन और केएल राहुल को शामिल किया है।

When it comes to batting only list that matters.Big runs with great SR so far.

Pooran : 377 runs SR 205

Priyansh Arya : 254 runs SR 202

Shreyas : 263 runs SR 185

Surya : 373 runs SR 167

Buttler : 356 runs SR 166

Mitchell Marsh : 344 runs SR 161

Travis Head: 261 runs SR…

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) April 26, 2025