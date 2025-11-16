VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने जबरन धर्मांतरण कर करवा दिया खतना

  1. हिन्दी समाचार
यूपी (UP) में मऊ जिले (Mau District) शहर कोतवाली इलाके के जजेज कॉलोनी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के निवासी विशाल सिंह (Vishal Singh) के साथ उसकी मुस्लिम प्रेमिका सुनैना परवीन (Muslim Girlfriend Sunaina Parveen) ने जो किया वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।

Updated Date

मऊ। यूपी (UP) में मऊ जिले (Mau District) शहर कोतवाली इलाके के जजेज कॉलोनी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के निवासी विशाल सिंह (Vishal Singh) के साथ उसकी मुस्लिम प्रेमिका सुनैना परवीन (Muslim Girlfriend Sunaina Parveen) ने जो किया वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना से युवक का सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी सन्न हैं। इस घटना की चर्चा इलाके में जोरों पर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक मुस्लिम युवती पर आरोप है कि उसने विशाल सिंह (Vishal Singh) नाम के एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन (Conversion) कराया। अमूमन अंतर धार्मिक प्रेम विवाह (Interfaith Love Marriage) में युवती धर्म परिवर्तन करती है, लेकिन इस घटना में युवक ने धर्म परिवर्तन (Conversion) किया है। इस घटना के बाद विशाल सिंह (Vishal Singh) की मां रिंकी सिंह ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। उनकी शिकायत पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, साल 2022 में मऊ शहर के आजमगढ़ मोड़ स्थित एक डेंटल क्लिनिक में विशाल सिंह (Vishal Singh) काम करता था। इसी दौरान अंबेडकर नगर के मुरादपुर गांव की एक मुस्लिम युवती सुनैना परवीन (Muslim Girlfriend Sunaina Parveen)  और विशाल सिंह (Vishal Singh) के बीच प्रेम हुआ, जिसके बाद सुनैना ने प्रेमी विशाल सिंह (Vishal Singh) को अपने ननिहाल असम ले गई। वहीं पर सुनैना के पिता और अन्य परिवार वालों ने विशाल सिंह (Vishal Singh) का धर्म परिवर्तन (Conversion)  कराया। साथ ही विशाल सिंह का खतना भी कराया गया और मस्जिद में नमाज भी पढ़ावाई गई।

सुनैना और उसके परिवार पर आरोप है कि उसने और उसके परिवार वालों ने विशाल सिंह (Vishal Singh) का जबरन धर्म परिवर्तन (Conversion) कराया। विशाल सिंह (Vishal Singh) की मां की शिकायत पर SSP अनूप कुमार (SSP Anoop Kumar) ने जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

