vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर ,  सही डाइट से दूर होगी समस्या

आधुनिक युग की दौड़भाग भरी लाइफस्टाइल ने लोगों को कई तरह से प्राभावित किया है। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से लोगों में उम्र से पहले ही हाथ कांपने की समस्या देखी जा रही है।

vitamin b12 : आधुनिक युग की दौड़भाग भरी लाइफस्टाइल ने लोगों को कई तरह से प्राभावित किया है। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से लोगों में उम्र से पहले ही हाथ कांपने की समस्या देखी जा रही है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी नर्व सिस्टम को कमजोर कर देती है जिससे हाथों में कंपन महसूस होने लगता है। युवाओं और मिड एज लोगों में भी ये विटामिन बी12 और कुछ मिनरल्स की कमी के कारण हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ही डाइट और समय पर इलाज से से इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है।

नर्वस सिस्टम
विटामिन बी12 नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। ये नसों को मजबूत रखने और दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक सही तरीके से सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है।

विटामिन बी12 डाइट
विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली (सैल्मन, टूना), और चिकन को शामिल करें। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज, सोया उत्पाद, और फोर्टिफाइड बादाम/ओट्स का दूध अच्छे विकल्प हैं। इन खाद्य पदार्थों को नियमित सेवन से शरीर में बी12 का स्तर सुधरता है।

फोर्टिफाइड फूड्स (शाकाहारियों के लिए): फोर्टिफाइड नाश्ता अनाज (breakfast cereals), फोर्टिफाइड सोया मिल्क, बादाम का दूध, और पोषण संबंधी खमीर (nutritional yeast)।

डॉक्टर से कब मिलें?
अगर आपको लगातार कमजोरी, नींद न आना, हाथ-पैर सुन्न होना, या skin pale लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

