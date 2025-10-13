  1. हिन्दी समाचार
Health Tips : स्किन कैंसर रोकने में मददगार हो सकता विटामिन सप्लीमेंट्स, स्टडि में हुआ खुलासा

स्किन कैंसर दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने एक नई उम्मीद जगाई है। एक रिसेंट स्टडि के अनुसार पता चला है कि रोजाना लिया जाने वाला एक सामान्य विटामिन सप्लीमेंट, स्किन कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। ये कोई महंगी महंगी दवा नहीं, बल्कि विटामिन बी3 का एक रूप है जिसे निकोटिनामाइड कहा जाता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 कैसे काम करता है यह विटामिन?

निकोटिनामाइड शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली को मजबूत करता है। जब त्वचा पर सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणों से नुकसान होता है, तो यह विटामिन उन कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, यह प्रतिरक्षा तंत्र को भी सक्रिय रखता है जिससे वह असामान्य कोशिकाओं को पहचानकर समय रहते उन्हें हटा सके।

 अध्ययन में क्या पाया गया?

अमेरिका के एक स्टडि  में पाया गया कि 33,000 से अधिक पूर्व सैनिकों पर किया गया। इनमें से लगभग 12,000 प्रतिभागियों ने रोजाना दो बार 500 मिलीग्राम निकोटिनामाइड लेना शुरू किया, वहीं बाकी लोगों ने नहीं लिया छह महीने से अधिक समय तक चले इस अध्ययन में परिणाम काफी प्रभावशाली रहे। निकोटिनामाइड लेने वालों में नए त्वचा कैंसर के मामलों का खतरा 14 प्रतिशत तक कम देखा गया। वहीं जिन लोगों ने हाल ही में पहली बार त्वचा कैंसर झेला था, उनमें इसे नियमित रूप से लेने पर अन्य कैंसर विकसित होने की संभावना 54 प्रतिशत तक घट गई।

क्यों जरूरी है यह अध्ययन?

सूरज की किरणों से बचाव और सनस्क्रीन का लंबे समय से यूज करने से लोगों को स्किन क़ैसर की प्रॉबलम होती है । दुनिया भर में स्किन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों में जो अधिक धूप में रहते हैं, जिनकी त्वचा गोरी है या जिनकी उम्र ज्यादा है। ऐसे में यह सस्ता और आसानी से मिलने वाला विटामिन, रोकथाम के लिए एक नया और सरल रास्ता साबित हो सकता है।

 क्या यह सभी के लिए फायदेमंद है?

विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप कुछ  कोई प्रॉडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप  डॉक्टर से सलाह ले लीजिये। फिर भी यह खोज यह दिखाती है कि एक साधारण पोषक तत्व भी हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कभी-कभी बड़ी समस्याओं का हल बहुत साधारण चीजों में छिपा होता है। निकोटिनामाइड यानी विटामिन बी3 का यह रूप, भविष्य में स्किन कैंसर से बचाव की दिशा में एक बड़ी उम्मीद बन सकता है। अगर आने वाले समय में और शोध इस बात की पुष्टि करते हैं, छोटी सी गोलियां ना जाने कितने लोगों की जान बचा सकती है।ब

