Vivo X200T :  वीवो एक्स200टी की भारत में एंट्री तय , जानें कैमरा और प्रोसेसर कैसा होगा ?

Vivo X200T : स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाने के लिए वीवो भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी तारीख आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी है। वहीं फोन की बात करें तो यह फोन X300 और X300 Pro से थोड़ा हल्का जरूर होगा, लेकिन फीचर्स के मामले में इसे कमजोर नहीं कहा जा सकता। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें शानदार डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और दमदार कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। कीमत प्रीमियम सेगमेंट में रखे जाने की उम्मीद है।

लांचिंग डेट

कंपनी ने पुष्टि की है कि Vivo X200T को भारत में 27 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे IST लॉन्च किया जाएगा। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 59,999 रुपये हो सकती है।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Vivo X200T में 6.67 इंच की OLED LTPS 1.5K डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर मिल सकता है। इसके साथ vapour chamber कूलिंग सिस्टम मिलने की संभावना है, जिससे गेमिंग और हेवी यूज के दौरान हीटिंग की समस्या कम हो सकती है।

स्टोरेज

लीक जानकारी के अनुसार, Vivo X200T में 16GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मिल सकता है। यह कॉन्फिगरेशन Multitasking और हाई-एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

बैटरी

फोन में 6200mAh की बड़ी बैटरी दिए जाने की उम्मीद है। चार्जिंग के लिए इसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में इसे मजबूत बनाता है।