Vivo Y500 Pro की लॉन्च डेट का ऐलान; 200MP HP5 प्राइमरी शूटर वाला फोन इस दिन करेगा डेब्यू

Vivo Y500 Pro Launch Date Announced: वीवो ने सितंबर 2025 में Vivo Y500 5G स्मार्टफोन को मार्केट में उतारा था। जिसके बाद स्मार्टफोन ब्रांड अपने आगामी डिवाइस Vivo Y500 Pro को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह अगले हफ्ते चीनी बाज़ार में पेश किया जाएगा। ब्रांड ने इसके कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है, और हमें इस आगामी डिवाइस की चाइना टेलीकॉम लिस्टिंग भी मिली है।

वीवो ने खुलासा किया है कि Vivo Y500 Pro को अगले हफ़्ते 10 नवंबर 2025 को स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे चीनी बाज़ार में पेश और उपलब्ध कराया जाएगा। यह डिवाइस बाज़ार में ‘नेशनल मिनी फ्लैगशिप’ के नाम से आएगा। चीनी बाज़ार में यह फोन अपने बजट सेगमेंट में 200MP HP5 फ्लैगशिप-लेवल मुख्य कैमरा वाला पहला डिवाइस होगा। अपकमिंग फोन एंड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन पर चलेगा।

आगमी वीवो फोन में फ्लैगशिप-ग्रेड साटन AG ग्लास, 6.67 इंच 1.5K फ्लैगशिप-लेवल लार्ज-व्यू आई-प्रोटेक्शन डिस्प्ले, 7000 mAh सेमी-सॉलिड-स्टेट लो-टेम्परेचर ब्लू ओशन बैटरी, और IP68+IP69 फुल-लेवल वाटर रेजिस्टेंस जैसे स्पेसिफिकेशन होंगे। डिवाइस 120fps HD MOBA मोबाइल गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है, और इसने बेंचमार्क प्लेटफ़ॉर्म पर दस लाख अंक हासिल किए हैं।

चाइना टेलीकॉम लिस्टिंग से पता चला है कि ‘V2516A’ मॉडल नंबर वाले Vivo Y500 Pro डिवाइस को दो स्टोरेज विकल्पों (12GB/256GB, 12GB/512GB) और चार रंगों (लाइट ग्रीन, टाइटेनियम ब्लैक, सॉफ्ट पिंक, ऑस्पिशियस क्लाउड गोल्ड) में उपलब्ध कराए जाने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा, पीछे की तरफ 200MP के मुख्य कैमरे के अलावा, 2MP का अतिरिक्त कैमरा भी मौजूद होगा। सेल्फी के लिए, डिवाइस में 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है।

अन्य सामने आए स्पेसिफिकेशन में मीडियाटेक ‘MT6878T’ चिप (संभवतः डाइमेंशन 7300 अल्ट्रा), 2G/3G/4G नेटवर्क, डुअल सिम, ब्लूटूथ, NFC, डायरेक्शन सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और अन्य शामिल हैं। इसके बॉक्स में डेटा केबल, यूज़र मैनुअल, एडॉप्टर और प्रोटेक्टिव केस शामिल होंगे।

इसके अलावा, चाइना टेलीकॉम वेबसाइट पर, स्मार्टफोन के ऑस्पिशियस क्लाउड गोल्ड कलर वेरिएंट के डिज़ाइन रेंडर्स लिस्ट किए गए हैं और इसके डिज़ाइन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। डिवाइस में गोल कोनों वाला एक बॉक्सी डिज़ाइन है, और इसका डिस्प्ले फ्लैट है जिसमें पतले बेज़ेल्स (तीन तरफ), थोड़ा मोटा चिन और बीच में एक पंच-होल सेल्फी कैमरा है। पीछे की तरफ, रियर पैनल के ऊपरी-मध्य भाग में एक प्रोजेक्टेड गोलाकार कैमरा मॉड्यूल है। इसमें तीन कैमरा सेंसर हैं, जबकि डुअल-टोन एलईडी फ्लैशलाइट रियर पैनल के ऊपरी-बाएँ हिस्से में बाहर की ओर है। रियर पैनल पर बादल जैसे पैटर्न भी हैं, और नीचे की तरफ वीवो की ब्रांडिंग है।

इसके किनारों की बात करें तो, बाएँ तरफ का पैनल खाली है, जबकि दाएं तरफ वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हैं। निचले हिस्से में कार्ड ट्रे, माइक्रोफ़ोन होल, स्पीकर होल और USB-C पोर्ट हैं, जबकि ऊपर की तरफ एक अतिरिक्त माइक भी दिया गया है। अगले सप्ताह इसके लॉन्च के बाद, हम इसकी कीमत के बारे में विवरण की पुष्टि कर सकेंगे।