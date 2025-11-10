Vivo Y500 Pro आज में हो रहा है लॉन्च; डिवाइस के बारे में जानें सबकुछ

Vivo Y500 Pro will be launched today: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो आज शाम 7:00 बजे (स्थानीय समयानुसार) अपने घरेलू देश चीन में अपना नवीनतम वीवो Y500 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। ब्रांड ने इस डिवाइस के बारे में कई जानकारियां पहले ही जारी कर दी हैं। इस डिवाइस को 200MP HP5 फ्लैगशिप-लेवल मेन कैमरा पेश करने वाला अपनी कीमत रेंज में पहला स्मार्टफोन बताया जा रहा है, और यह एंड्रॉइड 16-आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन पर चलेगा।

Vivo Y500 Pro में फ्लैगशिप-ग्रेड साटन AG ग्लास, 6.67 इंच 1.5K फ्लैगशिप-लेवल लार्ज-व्यू आई-प्रोटेक्शन डिस्प्ले, 7000 mAh सेमी-सॉलिड-स्टेट लो-टेम्परेचर ब्लू ओशन बैटरी, और IP68+IP69 फुल-लेवल वाटर रेजिस्टेंस उल्लेखनीय स्पेसिफिकेशन्स हैं। गेमिंग की बात करें तो, डिवाइस को 120fps HD MOBA मोबाइल गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए टीज़ किया गया है, और इसने बेंचमार्क प्लेटफ़ॉर्म पर दस लाख अंक हासिल किए हैं।

कुछ दिन पहले, इस डिवाइस को चाइना टेलीकॉम लिस्टिंग में मॉडल नंबर V2516A के साथ लिस्ट किया गया था। लिस्टिंग से पता चला था कि यह डिवाइस दो स्टोरेज विकल्पों (12GB/256GB, 12GB/512GB) और चार रंगों (लाइट ग्रीन, टाइटेनियम ब्लैक, सॉफ्ट पिंक, ऑस्पिशियस क्लाउड गोल्ड) में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, पीछे की तरफ 200MP के मुख्य कैमरे के अलावा, 2MP का एक अतिरिक्त कैमरा भी होगा। सेल्फी के लिए, इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा होगा।

अन्य सामने आए स्पेसिफिकेशन में मीडियाटेक ‘MT6878T’ चिप (संभवतः डाइमेंशन 7300 अल्ट्रा), 2G/3G/4G नेटवर्क, डुअल सिम, ब्लूटूथ, NFC, डायरेक्शन सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और अन्य शामिल हैं। इसके बॉक्स में डेटा केबल, यूज़र मैनुअल, एडॉप्टर और प्रोटेक्टिव केस शामिल होंगे।