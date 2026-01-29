Volkswagen : फॉक्सवैगन इंडिया 2026 में लॉन्च करेगी पांच नए मॉडल, जानें महत्वपूर्ण बातें

  1. हिन्दी समाचार
जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन इंडिया ने 2026 के लिए एक आक्रामक उत्पाद रोडमैप तैयार किया है। कंपनी इस वर्ष के दौरान पांच नए मॉडल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है।

अनूप कुमार 
Volkswagen : जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन इंडिया ने 2026 के लिए एक आक्रामक उत्पाद रोडमैप तैयार किया है। कंपनी इस वर्ष के दौरान पांच नए मॉडल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। कार निर्माता कंपनी ने कहा है कि वह एसयूवी, सेडान और हैचबैक सहित हर तिमाही में एक नया उत्पाद लॉन्च करेगी।  इस मल्टी-मॉडल लॉन्च रणनीति के साथ, फॉक्सवैगन का लक्ष्य किसी एक बड़े लॉन्च पर निर्भर रहने के बजाय पूरे वर्ष एक समान गति बनाए रखना है। चरणबद्ध दृष्टिकोण से ब्रांड को तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है, साथ ही ग्राहकों को विभिन्न बॉडी स्टाइल और मूल्य श्रेणियों में अधिक विकल्प भी मिलेंगे।

महत्वपूर्ण बातें
इन नए उत्पादों में से पहला लॉन्च फॉक्सवैगन टैरोन आर-लाइन के भारत में होने से हो चुका है। इसके बाद चार और लॉन्च होने वाले हैं, जिससे 2026 हाल के वर्षों में फॉक्सवैगन के सबसे व्यस्त वर्षों में से एक साबित होगा। टैरोन आर-लाइन की बात करें तो, फॉक्सवैगन ने भारत-विशिष्ट मॉडल की पूरी जानकारी की पुष्टि कर दी है। तीन पंक्ति वाली यह एसयूवी देश में फॉक्सवैगन की प्रमुख पेशकश होगी और लाइन-अप में टिगुआन आर-लाइन से ऊपर रखी जाएगी।

टायरॉन आर-लाइन में वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है जो टिगुआन आर-लाइन में देखा गया है। यह इंजन 204 हॉर्सपावर और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और 7-स्पीड डीसीटी से जुड़ा है। पावर को ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के माध्यम से चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है।

