Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV EX30, जानें बंपर डिस्काउंट और फीचर्स

Volvo Electric SUV EX30 : लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी वोल्वो इंडिया ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV EX30 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर भी पेश किया है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV में कई नए फीचर्स मिलेंगे साथ ही प्री-बुकिंग भी शुरू कर दिया है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कीमत 19 अक्टूबर 2025 तक 39,99,000 रुपये है, बाद में यह 41,00,000 रुपये एक्स-शोरूम होगी।

नई इलेक्ट्रिक SUV के इंटीरियर की बात करें तो इसमें पर्यावरण-अनुकूल सामग्री लगी हुई है।है, जिससे इसका कार्बन फुटप्रिंट वॉल्वो की सभी इलेक्ट्रिक कारों में सबसे कम है। नया मॉडल XC40 रिचार्ज और C40 रिचार्ज के बाद कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है।

ड्राइविंग रेंज

पावर की बात करें तो SUV EX30 में 272 हॉर्सपावर के साथ 343 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेंगा। वहीं बैटरी 69 किलोवाट की ऑवर लिथियम-आयन बैटरी लगी हुई है।

ड्राइविंग रेंज: 480 किलोमीटर (WLTP)

टॉप स्पीड: 180 किमी/घंटा

ड्राइव: रियर व्हील ड्राइव के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में नई इलेक्ट्रिक SUV को यूरो NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।