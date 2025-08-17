सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

  1. हिन्दी समाचार
बिहार के सासाराम से ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ (Voter Rights Yatra) का रविवार को बिगुल बज चुका है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और करीब 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।यात्रा के शुभारंभ पर राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने (Tejashwi Yadav) जनसभा में  भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है और भाजपा यहां से लोकतंत्र को मिटाना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सासाराम। बिहार के सासाराम से ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ (Voter Rights Yatra) का रविवार को बिगुल बज चुका है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और करीब 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।यात्रा के शुभारंभ पर राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने (Tejashwi Yadav) जनसभा में  भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है और भाजपा यहां से लोकतंत्र को मिटाना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह यात्रा इसलिए है ताकि हर बिहारी अपना मताधिकार इस्तेमाल कर सके। वे सिर्फ अधिकार ही नहीं, बल्कि लोगों के अस्तित्व को भी मिटाना चाहते हैं।

राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि लालू और लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि ‘वोट का राज मतलब छोटे का राज’। भाजपा वाले चुनाव आयोग (Election Commission) से वो काम करवा रहे हैं जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उन लोगों को अपने घर बुलाया, जिन्हें चुनाव आयोग (Election Commission) ने मृत घोषित कर दिया था और उनके साथ चाय पी। उन्होंने कहा कि आपका वोट सिर्फ चुराया नहीं जा रहा है, इसे लूटा जा रहा है।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि हम सबसे पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने देश के गरीब से गरीब और ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा चुनाव आयोग (Election Commission) के माध्यम से इस अधिकार को छीनना चाहती है। चुनाव आयोग (Election Commission) यह जान ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और महागठबंधन लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग भले गरीब हैं, लेकिन गांव का बच्चा-बच्चा तीखी मिर्च है। उन्होंने बिहार सरकार पर अपनी घोषणाओं को चुराने का भी आरोप लगाया और कहा कि हम ऐसी सरकार देंगे कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, उद्योग धंधे लगे, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, पूरा बिहार शिक्षित बने और कानून का राज हो।

इस जनसभा में मंच पर राहुल गांधी के साथ राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश साहनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। एक ही मंच पर इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं का आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन मतदाताओं को एकजुट करने और चुनावी मैदान में पूरी मजबूती से उतरने की तैयारी में है।

