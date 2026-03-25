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‘हम दुनिया में कहीं भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं…’ कप्तान हरमनप्रीत कौर का आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर बड़ा बयान

Women's T20 World Cup 2026 : पिछले साल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया था। इस जीत के बाद टीम के खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और कप्तान हरमनप्रीत ने आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम कहीं भी वर्ल्ड कप जीत सकती है।

By Abhimanyu 
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Women’s T20 World Cup 2026 : पिछले साल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया था। इस जीत के बाद टीम के खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और कप्तान हरमनप्रीत ने आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम कहीं भी वर्ल्ड कप जीत सकती है।

पढ़ें :- भारत की युवा गेंदबाज ने रचा इतिहास, पहली बार जीता ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ का खिताब

दरअसल, दिल्ली के द्वारका स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट-सह-फुटबॉल स्टेडियम में महिलाओं के लिए एक विशेष स्टैंड का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम भारतीय क्रिकेट स्टार हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है। यह ऐतिहासिक पहल खेलों में महिलाओं की समावेशिता, सुरक्षा और उनकी अधिक भागीदारी की दिशा में एक सशक्त कदम है। एक नए युग की शुरुआत हुई है।

इस मौके पर वनडे की वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसी साल इंग्लैंड में खेले जाने वाले विमेंस टी20 वर्ल्ड की तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा, “हम (इस साल के आखिर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए) अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पिछले वर्ल्ड कप से हमें आत्मविश्वास मिला है, और अब हमें यह भरोसा है कि हम दुनिया में कहीं भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। घर पर बड़े टूर्नामेंट में ज्यादा दबाव होता है।”

उन्होंने आगे कहा, “आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कल ही साउथ अफ्रीका के लिए टीम घोषित हुई है। हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। ये समय तैयारी का है और हमें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका में हम जीतेंगे।”

बता दें कि 2026 आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप कप इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा, जिसकी मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स 12 जून से 5 जुलाई, 2026 तक करेंगे। इस बार कुल 12 टीमें सात अलग-अलग जगहों पर 33 मैचों में एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी, और इसका फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है।

पढ़ें :- Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

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