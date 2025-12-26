'देश को गुलामी की मानसिकता से आज़ाद करने के लिए हमारे पास 10 साल...' वीर बाल दिवस बोले PM मोदी

  1. हिन्दी समाचार
Veer Bal Diwas: पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर भारत मंडपम में बच्चों से बातचीत की, और युवा नायकों की हिम्मत और बलिदान को याद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद भी हम गुलामी की मानसिकता से खुद को आज़ाद नहीं कर पाए। 2035 तक, जब मैकाले की साज़िश के 200 साल पूरे हो जाएंगे, हमारे पास देश को गुलामी की मानसिकता से आज़ाद करने के लिए दस साल हैं।

पढ़ें :- Veer Bal Diwas: सीएम योगी बोले- इतिहास उन्हीं का बनता है, जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो

दरअसल, वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों, साहिबजादा बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने कम उम्र में शहादत दी थी। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के नाटक “नए भारत के नन्हे रक्षक” को देखा। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, “आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हम वीर साहिबजादों को याद करते हैं, जो भारत का गौरव हैं और देश की हिम्मत और बहादुरी की निशानी हैं। उन्होंने उम्र की सीमाओं को तोड़ दिया और क्रूर मुगलों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए, जिससे धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद हिल गया।”

पीएम मोदी ने कहा, “हर 26 दिसंबर मुझे बहुत संतुष्टि देता है कि हमारी सरकार ने बहादुर साहिबजादों की कहानियों से प्रेरणा लेकर वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। इस दिन बच्चों को एक मंच मिला है, जिन्हें ऐसे काम के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिससे देश को गर्व होता है।” उन्होंने कहा, “साहिबजादों ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत का सामना किया। वह संघर्ष भारतीय मूल्यों और धार्मिक कट्टरपंथ के बीच, सच्चाई और झूठ के बीच था। एक तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी थे, और दूसरी तरफ क्रूर औरंगजेब का राज था। साहिबजादे बहुत कम उम्र के थे, लेकिन औरंगजेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उसे लगता था कि उसे भारत के साहस को तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन मुगलों ने यह भुला दिया कि हमारे गुरु बलिदान की मूर्ति थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत मिली, और पूरी मुगल सेना उनके खिलाफ होने के बावजूद, चारों साहिबजादों में से किसी को भी डिगाया नहीं जा सका।”

वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, “साहिबजादों की कहानी देश के हर व्यक्ति की ज़ुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से, आज़ादी के बाद भी हम गुलामी की मानसिकता से खुद को आज़ाद नहीं कर पाए। इस मानसिकता के बीज ब्रिटिश नेता मैकाले ने 1835 में बोए थे। कई सच्चाइयों को जानबूझकर छिपाया गया। आज, भारत ने खुद को इस मानसिकता से आज़ाद करने का फैसला किया है। हमारे नायकों को अब हाशिये पर नहीं रखा जाएगा, और इसीलिए वीर बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 2035 तक, जब मैकाले की साज़िश के 200 साल पूरे हो जाएंगे, हमारे पास देश को गुलामी की मानसिकता से आज़ाद करने के लिए दस साल हैं। यह 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प होना चाहिए।”

पढ़ें :- पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, एक अखण्ड भारत दोबारा बनाया जाए जैसा औरंगजेब ने बनाया था
