हम SIR के लिए CCTV की तरह PPTV लगाएंगे, जिससे किसी का भी वोट कटने न पाए: अखिलेश यादव

लखनऊ। SIR को लेकर ​देशभर में सियासत जारी है। विपक्षी दल के नेता इसको लेकर सरकार को भी घेर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, हम SIR के लिए CCTV की तरह PPTV लगाएंगे, जो SIR की हर कमी और अनियमितता पर चुनाव आयोग के साथ-साथ मीडिया और आम जनता को सूचित करेंगे।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम SIR के लिए CCTV की तरह PPTV लगाएंगे जिससे किसी का भी वोट कटने न पाए। PPTV से हमारा सांकेतिक अर्थ ये है कि ‘PP’ अर्थात ‘पीडीए प्रहरी’ पूरी तरह से चौकन्ने और सावधान रहकर CCTV की तरह चुनाव आयोग पर निगरानी रखेंगे और SIR की हर कमी और अनियमितता पर चुनाव आयोग के साथ-साथ मीडिया और आम जनता को सूचित करेंगे। पीडीए प्रहरी का चुनाव आयोग के लिए मूल संदेश है: तू जहाँ-जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा।

वहीं, प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, SIR PDA प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यह था कि एक भी जगह समाजवादी पार्टी का वोट कट न पाए। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आप कंफ्यूज रहे और आप वोट बनवाने में ही व्यस्त हो जाए और जो सवाल है वो ना कर पाएं। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुर्सी हिल जाएगी। उन्हें विजन इंडिया, स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है।

अखिलेश यादव ने आगे कहा, हमारा आपका बुखार पैरासिटामोल से ठीक हो जाता था, सोचिए बीजेपी वाले डोलो खिलवा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर चौपट है बिल्कुल। यूथ अफेयर्स में जीरो, वूमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में जीरो है ये सरकार। Unemployment भी बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रणनीत के तहत ये एक्जिट पोल और नैरेटिव देते हैं। यूपी में एक्जिट पोल में भाजपा हमे पूरी हरा रही थी और फिर क्या हुआ, वो कितना बुरे हारे।

उन्होंने आगे कहा, देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो उन्होंने भूटान में दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। लेकिन यह इंटेलिजेंस फेल्यर क्यों हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है?