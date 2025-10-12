वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमटी, कुलदीप ने झटके 5 विकेट, भारत ने दिया फॉलो ऑन

IND vs WI 2nd Test Day 3 live: दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम 248 रनों पर ऑल आउट हो गयी है। इस पारी में भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं, भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मेजबान ने वेस्टइंडीज को और दबाव में डालने के लिए फॉलोऑन देने का फैसला किया है।
पिछले टेस्ट की तुलना में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन काफी बेहतर है, लेकिन अपनी दृढ़ता के बावजूद वे अभी भी 270 रनों से पीछे हैं। नतीजतन, भारत ने फॉलोऑन लागू कर दिया है। टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाज़ ने कल दूसरे विकेट के लिए एक ठोस साझेदारी की, लेकिन एक बार यह स्टैंड टूटने के बाद, मेहमान टीम गति खो बैठी और 4 विकेट पर 107 रन पर फिसल गई।
होप और इमलाच ने फिर एक संयमित साझेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन कुलदीप यादव ने सुबह के सत्र में शानदार स्पेल के साथ दोनों बल्लेबाजों को जल्दी-जल्दी आउट कर पासा पलट दिया। उन्होंने जल्द ही अपने स्कोर में एक और इजाफा किया, ग्रीव्स को आउट कर भारत की पकड़ को प्रतियोगिता पर और मजबूत कर दिया। नौवें विकेट के लिए पियरे और फिलिप के बीच 46 रनों की साझेदारी ने कुछ सम्मानजनक स्थिति पैदा की।
बुमराह ने लंच के तुरंत बाद पियरे को बोल्ड कर दिया। 10वें विकेट की साझेदारी ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली, जहां फिलिप ने बुमराह के खिलाफ मज़बूत डिफेंस दिखाया, वहीं सील्स ने सकारात्मक इरादे दिखाए, खासकर कुलदीप के खिलाफ। सील्स कुलदीप के पाँचवें शिकार बने, एक छिपी हुई गुगली का शिकार बने। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज़ का रुख़ देखना दिलचस्प होगा।
वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी में एलिक अथानाज़े ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। वहीं, भारत की ओर से कुलदीप यादव ने पाँच विकेट, रविंद्र जड़ेजा ने तीन और सिराज व बुमराह ने एक-एक विकेट झटके हैं।