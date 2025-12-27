Skincare Tips : शहद में क्या मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए, जिससे रूखी-बेजान त्वचा हो जाए मुलायम

  1. हिन्दी समाचार
शहद को न केवल सेहत के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता रहा है। अगर शहद को सही तरीके से स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जाए, तो त्वचा से जुड़ी कई प्रॉबलम को दूर किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि घर पर औषधीय गुणों से भरपूर हनी फेस पैक बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की यानी शहद और दूध की जरूरत पड़ेगी।

कैसे बनाएं हनी फेस पैक- सबसे पहले एक कटोरी में एक बड़ी स्पून शहद निकाल लीजिए। अब इसी कटोरी में 2 स्पून दूध निकाल लीजिए। आपको इन दोनों नेचुरल चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक चिकना पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आप भी अक्सर पार्लर में जाकर महंगे-महंगे केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर देते हैं, तो आपको इस पेस्ट को कम से कम एक बार फेस पैक की तरह यूज करके देखना चाहिए।

इस्तेमाल करने का तरीका- आपको इस केमिकल फ्री फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर और अपनी गर्दन वाले हिस्से पर अप्लाई कर लेना है। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट इस फेस पैक को लगाए रखें जिससे ये थोड़ा बहुत सूख जाए। 15 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। मुंह धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

रूखी त्वचा से मिलेगा छुटकारा- त्वचा के रूखेपन से छुटकारा पाने के लिए आप भी शहद और दूध से बने इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और शहद में मौजूद मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को नमी देते हैं। इस फेस पैक से आप अपने  स्किन को मुलायम और सुंदर बना सकते हैं ।

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स केवल आम जानकारी के लिए हैं। अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उससे पहले आप  डॉक्टर  से संपर्क करें ।

