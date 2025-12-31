Skincare Tips: ठंड में की गई ये छोटी गलतियां बिगाड़ सकती हैं आपकी स्किन, अभी जान लें सही केयर

अक्सर आप देखते होंगे कि सर्दियों में स्किन प्रोब्लेंम बढ़ जाती है.इसीलिए उनका बेहद रूप से ध्यान रखना चाहिए. इस मौसम में की गई छोटी-छोटी गलतियां स्किन को रूखा, बेजान और डैमेज कर सकती हैं. अक्सर लोग ठंड में स्किन केयर को हल्के में ले लेते हैं, जिसका असर बाद में नजर आता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन सर्दियों में हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे, तो इन गलतियों को हटाकर नया ट्रिक अपनाईये

गरम पानी से बार-बार चेहरा धोना

ठंड में गरम पानी से फेस वाश बन जाती है. लेकिन ज्यादा गरम पानी स्किन की नेचुरल नमी को छीन लेता है. इससे स्किन ड्राई और खिंची-खिंची लगने लगती है. हमेशा हल्के गुनगुने या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

मॉइस्चराइजर को नजरअंदाज करना

कई लोग ठंड में भी मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाते हैं. इससे स्किन जल्दी रूखी और फटने लगती है. फेस और बॉडी दोनों के लिए अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूरी है. नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन लंबे समय तक हाइड्रेट रहती है.

सनस्क्रीन न लगाना

मोस्टली लोग जानते हैं कि सर्दियों में धूप नहीं नुकसान करता है लेकिन ठंड में भी सूरज की किरणें स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सनस्क्रीन न लगाने से टैनिंग और एजिंग की समस्या बढ़ सकती है. बाहर निकलते समय हल्का सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

कम पानी पीना

ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग पानी कम पीते हैं. इससे स्किन अंदर से ड्राई होने लगती है. पर्याप्त पानी न पीने से स्किन डल और बेजान दिखती है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना स्किन के लिए जरूरी है.

लिप केयर को भूल जाना

सर्दियों में होंठ सबसे पहले ड्राई और फटने लगते हैं. लिप केयर न करने से होंठ काले और दर्दनाक हो सकते हैं. दिन में कई बार लिप बाम लगाना बहुत जरूरी है. रात में सोने से पहले होंठों पर घी या नारियल तेल लगाना फायदेमंद होता है