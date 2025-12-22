SkinCare Tips : सर्दियों में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती हैं स्किन, इस तरीके से रखें त्वचा को मुलायम

  1. हिन्दी समाचार
सर्दियों के मौसम में रूखी और बेजान त्वचा से  हर कोई परेशान रहता  है। सर्दियों में  त्वचा का फटना, रैशेज होना या फिर त्वचा की चमक खो जाने जैसी दिक्कतें बरकरार रहती  हैं । बाहरी मौसम के अलावा, खान-पान का भी आपकी स्किन पर अहम असर पड़ता है। ऐसे में स्किन का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सर्दियों के मौसम में आप गर्मियों के स्किन केयर पर भी निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में स्किन प्रॉब्लम भी अलग होती हैं। आज हम आपको इस अपने इस आर्टिकल में  विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में बताएँगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Winter Skincare Tips : सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए अपनाएं ये आसान स्किन केयर टिप्स,पूरे सीजन हेल्दी ग्लो भी बनाए रखेंगे

सर्दियों में कैसे करें स्किन का ध्यान?

स्किन को बिना ड्राई किए करें क्लीन

-अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट की मानें, तो क्लींजिंग उन स्टेप्स में से एक है जिसे मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए। दरअसल, सर्दियों में क्लींजर के इस्तेमाल से स्किन की नमी खो   जाती है। क्योंकि आमतौर पर क्लींजर एक्स्ट्रा तेल को हटाने के लिए होते हैं। ऐसे में सर्दियों में स्किन की नमी छिन सकती है। इसलिए सर्दियों में आप स्किन को क्लीन करने के लिए एक जेंटल, हाइड्रेटिंग क्लींजर चुन सकते हैं, जो स्किन को बेहतर बनाए। त्वचा को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए आप ऐसे क्लींजर चुन सकते हैं, जिनमें सेरामाइड्स, ग्लिसरीन, या हाइलूरोनिक एसिड हो, जो स्किन की नमी को बनाए रखने में मददगार होते हैं। सर्दियों में क्रीम या लोशन-बेस्ड क्लींजर सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं।

एक्सफोलिएशन रूटीन चेक करें

एक्सफोलिएशन सिर्फ गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी ज़रूरी होता है। हालांकि, विंटर्स में थोड़े अलग तरीके से क्या जाता है, क्योंकि ठंड में पसीना नहीं आता है। ब्यूटीशियन्स की मानें, तो अगर आप गर्मियों जैसा ही एक्सफोलिएशन सर्दियों में भी करते हैं, तो आपकी त्वचा और भी ज़्यादा ड्राई हो सकती है। इसके बजाय माइल्ड एक्सफोलिएंट्स जैसे लैक्टिक एसिड या पॉलीहाइड्रॉक्सी एसिड (PHAs) वाले प्रोडक्ट्स चुनें, जो स्किन को ज़्यादा ड्राई किए बिना धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करते हैं, साथ ही त्वचा की नमी को भी बनाए रखते हैं।

सर्दियों में बदल दें अपना मॉइस्चराइज़र

सर्दियों में स्किन की देखभाल  के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी क्लाविटी का मॉइश्चराइजर। डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, लोग सर्दियों में जो सबसे आम गलती करते हैं, वह है मौसम में बदलाव की परवाह किए बिना पूरे साल एक ही हल्का जेल या लोशन इस्तेमाल करना। दरअसल, ठंड में स्किन ड्राई हो जाती है, इस स्थिति से बचने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, जिनमें सेरामाइड्स, शिया बटर, स्क्वालेन और फैटी एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स शामिल हों। इससे के रूखेपन को दूर करने में मदद मिलती है।

सनस्क्रीन लगाते रहें

इस समय भले धूप ज्यादा  तेज नहीं  हो रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्किन पर सन प्रोटेक्शन लगाना छोड़ देना चाहिए। दरअसल, हानिकारक किरणें बादलों के होने पर भी आपकी त्वचा को बेजान, डल और टैन बना सकती हैं। इसलिए सर्दियों में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हर सुबह आप SPF 30 या उससे ज़्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। सेंसिटिव या ड्राई स्किन टाइप के लिए जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले मिनरल-बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

खान-पान में भी करें सुधार

मौसम के साथ-साथ आपके खान-पान का भी त्वचा पर पूरा असर पड़ता है। ऐसे में अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान दें। स्किन केयर स्पेशलिस्ट की मानें, तो ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, जिसकी पूर्ति के लिए अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और फिश का सेवन किया जा सकता है। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्राप्ति के लिए आप बेरीज, विटामिन सी से भरपूर फल और हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं।

 

