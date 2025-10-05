Katrina kaif pregnancy: क्या होगा आगे…’, कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी क्या बोले देवर सनी कौशल

  1. हिन्दी समाचार
फेमस एक्ट्रेस  कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जल्द ही कौशल परिवार में एक नए औरे नन्हें  मेहमान की एंट्री होने वाली है।  हाल ही में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया था।  ये खुशखबरी आते  ही फैंस भर भर कर दुआएं दे रहे हैं । अब फैंस कैटरीना के बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस बीच कैटरीना कैफ के देवर सनी कौशल ने बताया कि आखिर उनके परिवार में इसको लेकर क्या माहौल हैं. इसके साथ ही उन्होंने खुलेआम अपनी इच्छा भी जाहिर की.

घर में सभी एक्साइटमेंट हैं…

मुंबई के एक प्रोग्राम में सनी कौशल शामिल हुए । जहां उन्होने अपने भाई विक्की कौशल और भाभी कैटरीना कैफ के पहले बच्चे के इंतजार पर खुलकर बात की।  सनी ने बताया कि उनके घर में बच्चे को लेकर काफी एक्साइटमेंट है।  सनी ने बताया कि घर पर हर कोई बहुत बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रहा है। घर में सभी एक्साइटमेंट के साथ-साथ थोड़े नर्वस भी हैं. हम सभी बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उस दिन का इंतजार है…

सोशल मीडिया पर सनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सनी यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके घर में सभी को बहुत खुशी है और नर्वसनेस भी है कि आगे क्या होगा. इस दौरान सनी कौशल ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, ‘मुझे उस दिन का इंतजार है. मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं चाचू बनने के लिए…’

