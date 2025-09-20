विक्की -कैट जल्द अनाउंस करने वाले हैं प्रेगनेंसी? बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दिखी Katrina Kaif

बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ जो इसबार अपने रोमांस के लिए नहीं बल्कि प्रेग्नेंसी की खबर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं । वहीं हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पर भी विक्की कौशल कैटरीना कैफ को घर छोड़ अकेले पहुंचे थे. जिसके बाद कैटरीना के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स और तेज हो गए। इन सबके बीच अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर रेडिट पर वायरल हो रही है।

कैटरीना कैफ की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल

कैटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वह मैरून गाउन में पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैटरीना अपने मैटरनिटी फोटोशूट की शूटिंग कर रही थीं या वायरल हो रही तस्वीर किसी एड की है।

फैंस दे रहे बधाई

ये वीडियो वायरल होने के बाद एक यूज़र ने लिखा, “उनके लिए बहुत खुश हूँ… बधाई! ” एक और ने लिखा, “मेरे अंदर का 14 साल का फैन चीख रहा है. बधाई हो.” एक तीसरे कमेंट में लिखा था, “एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये प्रेग्नेंट करीना की याद दिला रहा है. लेकिन वाह!! बधाई हो.”

कैटरीना कैफ के प्रेगनेंसी की अफवाहें कैसे शुरू हुईं?

कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की अटकलें 30 जुलाई से शुरू हुईं थीं. उस जौरान मुंबई के एक फेरी पोर्ट पर अभिनेत्री और विक्की कौशल का एक वीडियो वायरल हुआ था।ओवरसाइज़्ड व्हाइट शर्ट और बैगी पैंट पहने, कैटरीना के कैज़ुअल आउटफिट और सावधानी से चलने के अंदाज़ एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स फैल गए थे। 7 अगस्त को अफवाहों बाज़ार अपने पीक पर पहुंच गया, जब एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि विक्की और कैटरीना अक्टूबर या नवंबर में अपने पहले बच्चे का वेलकम कर सकते हैं। बता दें कि कपल के तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गयी है।