Katrina Kaif ने कर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बेबी बंप के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल  विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आपने चाहने वालों को बड़ा सरप्राइज़ दिया है। बता दें  कि अब विक्की कौशल अपनी जिंदगी के एक नए फेज में कदम रखने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों जब कटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ फेरी से अलीबाग जा रही थीं, तो उस दौरान सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबर उड़ी। उनकी एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कटरीना कैफ बेबी बंप के साथ फोटोशूट करवा रही थीं। इससे पहले भी एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें कई बार उड़ चुकी हैं। ऐसे में फैंस के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बीते दिनों जब कटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ फेरी से अलीबाग जा रही थीं, तो उस दौरान सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबर उड़ी।

उनकी एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कटरीना कैफ बेबी बंप के साथ फोटोशूट करवा रही थीं। इससे पहले भी एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें कई बार उड़ चुकी हैं। ऐसे में फैंस के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि, अब खुद कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने एक बेहद ही प्यारी तस्वीर के साथ ये कन्फर्म कर दिया है कि वह जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं।

कटरीना कैफ ने बेबी बंप के साथ शेयर की फोटो

कटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल के साथ अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए प्रेग्नेंसी की न्यूज को कन्फर्म किया है। कटरीना कैफ ने एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें उनका बेबी बंप काफी साफ दिखाई दे रहा है और विक्की कौशल ने उस पर हाथ रखा है। इस फोटो में कटरीना के चेहरे का नूर गजब ही लग रहा है। फोटोज को शेयर करते हुए कटरीना कैफ ने कैप्शन में लिखा, “हम अपनी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा दिल खुशी और ग्रेटीट्यूड से भर गया है”। इसके साथ ही उन्होंने हैंड फोल्ड के साथ एक इमोजी शेयर किया और कैप्शन में ॐ लिखा

सितारों से लेकर फैंस के कमेंट की आई बाढ़

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की, बधाइयों का तांता लग गया। कटरीना-विक्की की दोस्त और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने लिखा, “मुझे खुशी के मारे चिल्लाना और रोना दोनों ही सेम टाइम पर आ रहा है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ आई लव यू गाइज”। कटरीना की दोस्त मिनी माथुर ने लिखा, “चलो, अब हम राहत की सांस ले सकते हैं”। इसके साथ वरुण धवन ,राज कुमार राव , आयुष्मान खुराना , अंशुला कपूर समेत कई स्टार्स ने विश किया।

 

 

