सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक तो राहुल गांधी बोले- मैं इसमें शामिल नहीं हो पाउंगा, क्योंकि मेरा…

All-Party meeting on West Asia crisis : केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर कल, 25 मार्च को शाम 5 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही इस बैठक से दूरी बना ली है। राहुल ने कहा कि मैं लिखकर दे रहा हूं जो अमेरिका-इजरायल कहेगा, वो नरेंद्र मोदी करेंगे।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “मैं वहाँ मौजूद नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा केरल में एक कार्यक्रम है। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और वहाँ बहस होनी चाहिए। लेकिन आपने एक ढाँचागत गलती की है; आपने पूरे के पूरे ढाँचे को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता… मैं आपको यह लिखकर दे सकता हूँ कि पीएम मोदी ऐसा नहीं कर पाएंगे।”

राहुल ने आगे कहा, “पीएम मोदी वही करेंगे जो अमेरिका और इज़राइल कहेंगे। वे भारत के हित में या किसानों के हित में काम नहीं करेंगे; बल्कि, वे उसी के अनुसार काम करेंगे जो अमेरिका और इज़राइल कहेंगे।” पश्चिम एशिया संकट पर बुधवार को सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “मैं क्या कह सकती हूँ? उन्हें बुलाया गया है, ये लोग बैठक में जाएँगे।”