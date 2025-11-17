The Family Man 3: कब रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की अवेटेड सीरीज, जानें क्या है इसकी कहानी?

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की मच अवेटेड वह सीरीज The Family Man का तीसरा सीजन जल्द ही आने वाला है। आइये जानते हैं इस कब और किस प्लैटफ़ार्म पर देख सकते है।

OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज

फिल्मी दुनिया के साथ-साथ डिजिटल दुनिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. इसमें कई शानदार वेब सीरिज के नाम शुमार हैं. वहीं कई तो ऐसे सीरीज हैं, जिसके कई पार्ट्स भी रिलीज आ चुके हैं. कुछ सीरीज के अगले पार्ट्स का लोग बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं. ऐसी ही एक वेब सीरीज के बारे में हम आपको बता रहें हैं. वेब सीरीज की दुनिया में ‘द फैमिली मैन’ (The Family Man) के तीसरे सीजन को लेकर लोग बेहद खुश हैं। यह एक स्पाई-थ्रिलर जॉनर की सीरीज है। इसमें मनोज बाजपेयी ने एक राॅ एजेंट की भुमिका निभाई है।

फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी ने इस सीरीज में एक खुफिया एजेंट श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और देश की सुरक्षा के बीच जूझता रहता है। बता दें कि इसके पहले दो सीजन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। वहीं अब ‘द फैमिली मैन 3’ भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है।

कहां देखें ये सीरीज

‘द फैमिली मैन’ सीरीज के डायरेक्टर राज और डीके हैं, जिन्होंने इस फ्रैंचाइजी को भारत की बेस्ट स्पाई-थ्रिलर सीरीज में एक बना दिया है. इस सीरीज के सभी सीजन की तरह, ‘द फैमिली मैन 3’ भी अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर ही रिलीज होगी.

इस दिन होगी रिलीज

इस सीरीज के रिलीज की आधिकारिक रिलीज डेट घोषित कर दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘द फैमिली मैन 3’ 21 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. इस सीरीज की शूटिंग हो चुकी है और पोस्ट-प्रोडक्शन भी हो गया है. इस सीजन को लेकर लोग बेहद एक्साइटेड हैं.