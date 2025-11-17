नीतीश कुमार की कैबिनेट में कौन कौन होगा शामिल? सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना तय, जानिए संभावित नाम?

पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार का गठन होगा। एनडीए की नई सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे। पहला नाम सम्राट चौधरी का है, जबकि दूसरे नाम पर अभी संश्य बना हुआ है। चर्चा है कि, इस बार भाजपा एक राजपूत ​को डिप्टी सीएम बना सकती है।

दरअसल, चुनाव परिणाम के बाद से ही कहा जा रहा था कि, ​भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भाजपा और नीतीश अगर तीन डिप्टी सीएम का मन बनाते हैं तभी चिराग पासवान की लोजपा-आर को मौका मिल सकता है। बता दें कि, चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तारापुर में सम्राट चौधरी और लखीसराय में विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था।

पिछली सरकार में 2 भूमिहार और 4 राजपूत मंत्री थे। इस चुनाव में एनडीए से 70 सवर्ण विधायक जीते हैं, जिसमें बीजेपी के 42, जेडीयू के 18, लोजपा के 7, रालोमो के 2 और हम के 1 एमएलए हैं। जातियों के हिसाब से देखें तो 32 राजपूत और 22 भूमिहार जीते हैं। 2 कायस्थ और बाकी ब्राह्मण हैं। भाजपा के 19 राजपूत और 12 भूमिहार जबकि जदयू के 7 राजपूत और 7 भूमिहार जीते हैं। लोजपा-आर के 19 विधायकों में 5 राजपूत ही हैं।

19 को भंग होगी विधानसभा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिन है। पहले सीएम मंत्रिमंडल की बैठक में यह वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट खत्म हो गई। इस बैठक में 17वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ राज्यापल से बातचीत की। इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव सौंप दिया। 19 नवंबर को मौजूदा विधानसभा भंग हो जाएगी।