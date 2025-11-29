रोहित के साथ ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे ओपनिंग! कप्तान KL राहुल ने प्लेइंग XI पर लगाई मुहर

IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले भारत के स्टैंड-इन ODI कप्तान केएल राहुल ने प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़े संकेत दिये हैं। रांची वनडे से पहले राहुल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, "रुतु (गायकवाड़) एक टॉप-क्लास प्लेयर है, बदकिस्मती से टॉप 5-6 सेटल हो गए हैं, जब उन्हें मौका नहीं मिलता और वे चूक जाते हैं तो बुरा लगता है, अब मौका है, उसे कभी न कभी मौका मिलेगा।" इस बयान से साफ है कि गायकवाड़ ओपनिंग के रेस में प्रबल देवदार हैं।
राहुल ने दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा की टीम में वापसी पर खुशी जतायी। उन्होंने कहा, “जड़ेजा वो इंसान है जिसने सब कुछ किया है। वह ऑस्ट्रेलिया टूर से चूक गया था लेकिन वह चैंपियंस ट्रॉफी में था। वह बैट, बॉल और फील्ड से कर सकता है। ड्रेसिंग रूम में उसका वापस आना अच्छा है।” भारतीय कप्तान ने सीरीज में अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, “मैं नंबर 6 पर बैटिंग करूंगा, मैं यही बैटिंग कर रहा हूं।” ऋषभ पंत पर राहुल ने कहा, “हम अभी भी प्लेइंग XI पर बात कर रहे हैं, हम आज शाम को फाइनल करेंगे। ऋषभ चोटों की वजह से (ODIs से) बाहर हो गए, हम जानते हैं कि वह टीम में क्या लाते हैं। आपको कल पता चल जाएगा लेकिन अगर वह खेलते हैं तो वह ग्लव्स संभालेंगे।”
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे से पहले राहुल ने माना कि भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन के खिलाफ बार-बार संघर्ष करना, खासकर घरेलू पिचों पर, चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन उनके पास उनकी पारंपरिक ताकत में कमी का कोई “पक्का जवाब” नहीं है। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ सीजन में हमने स्पिन को ठीक से नहीं खेला है। मुझे सच में नहीं पता कि हमने पहले ऐसा क्यों किया और अब क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। हम बस यह देख सकते हैं कि अकेले और बैटिंग ग्रुप के तौर पर कैसे बेहतर हो सकते हैं।”
राहुल ने खुद को बताया एमएस धोनी का फैन
रांची में राहुल ने कहा, “हम सब उनके (धोनी) अंडर खेले हैं। हम सब उनके फ़ैन रहे हैं, और हम उनके साथ भी खेले हैं इसलिए वह एक दोस्त हैं और MS जैसे किसी को जानना, आप जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूं – यह सच में एक बहुत खुशी की फ़ीलिंग है। ऐसा मौका मिलना, उनके जैसे बड़े और सफल इंडियन क्रिकेटर को जानना, हम सबने एक इंसान के तौर पर भी उनकी इज़्ज़त की है – इसलिए अगर वह मैच देखने आते हैं, तो भीड़ और हमारे लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा। तो हाँ, हम खुश हैं। अगर भीड़ बड़ी संख्या में आती है, तो हमें भी यहाँ खेलने में मज़ा आएगा और उम्मीद है, हम गेम जीतेंगे, अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, भीड़ का मनोरंजन करेंगे, और MS धोनी भी खुश होंगे कि हम जीते।”
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल/ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह