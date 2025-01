iPhone और Android पर Ola-Uber का अलग-अलग किराया क्यूं? कंपनी से केंद्र सरकार ने मांगी सफाई

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के तरफ से कैब एग्रिगेटर (Cab Aggregator) को नोटिस दिया है। साथ ही जवाब मांगा गया है। बता दें कि यह नोटिस Ola और Uber को भेजा गया है। कैब एग्रीगेटर (Cab Aggregator) से सफाई मांगी है कि अलग-अलग फोन यूजर्स के लिए प्राइस अलग क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये नोटिस कंज्यूमर प्रॉटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की तरफ से जारी किया है।

As a follow-up to the earlier observation of apparent #DifferentialPricing based on the different models of mobiles (#iPhones/ #Android) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators #Ola and #Uber, seeking their…

