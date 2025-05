Bleeding from the nose in summer: गर्मियों में क्यों आने लगता है नाक से खून, बचने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Bleeding from the nose in summer: कई लोगो को गर्मियों में नाक से खून आने लगता है। ऐसा गर्मियों में तापमान बढ़ने की वजह से हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से नाक में ड्राईनेस हो जाती है। नाक में ड्राईनेस की वजह से नसों में ड्राईनेस और फटकर घाव होने जाता है।

इसकी वजह से नाक से खून आने लगता है। ड्राईनेस की वजह से खून बहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नाक में एलर्जी. अधिक गर्मी, अधिक छींक आना, सर्दी जुकाम या नाक को तेज रगड़ने की वजह से भी हो सकती है।

अगर आप भी नाक से खून आने की समस्या से परेशान है तो इससे बचने के लिए सबसे पहले खूब सारा पानी पीएं। खुद को अधिक से अधिक हाइड्रेट रखें। गर्मी की वजह से शरीर से अधिक पसीना निकलता है जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है।

गर्मियों में गर्म चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्म चीजों को खाने से नाक की ब्लड वेसेल्स पर प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से नाक से खून आने लगता है। इसलिए गर्म मसालेदार खाना जितना हो सके दूर रहना चाहिए।

इसके अलावा यदि गर्मी तेज हो या आप तेज धूप में घर से बाहर निकल रहे हों, तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा घर से बाहर जाते समय सिर ढंकने के साधनों का उपयोग करें। कॉटन का हल्के रंग का गमछा या दुपट्टा, टोपी, आदि का उपयोग करें।

अपने साथ पानी की एक बोतल हमेशा रखें और यदि घर से बाहर अचानक नाक से खून आने लगे तो सिर को आसमान की तरफ करते हुए पीछे की ओर झुकाएं और कुछ देर उसी स्थिति में रखें, बजाय ज़मीन की ओर झुकाने के। इसी स्थिति में सिर पर सामान्य तापमान वाला या ठंडा पानी डालें। लेट जाएं और कुछ देर सिर को ऐसे ही रखें।

नाक पर ठंडा कपड़ा या बर्फ का टुकड़ा रखकर सिकाई करें। सिर को आगे की ओर झुकाकर नाक के नरम हिस्से को दबाएं।कॉटन बॉल को एप्पल साइडर विनेगर में भिगोकर नाक में रखें।