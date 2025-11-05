हीरो बनेंगे रॉकी? हिना खान की वजह से मिला फेम , जाने कई है Rocky Jaiswal का प्लान

  1. हिन्दी समाचार
हिना खान और रॉकी जायसवाल टेलीविजन के मोस्ट ब्युटिफुल कपल में से एक हैं । हिना से शादी से पहले रॉकी पर्दे के पीछे काम करते थे। लेकिन एक्ट्रेस से शादी के बाद वो कैमरे पर देखे जाने लगे हैं।  शादी के बाद कपल ने पहला रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा साथ में किया।  शो में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. शो का फिनाले करीब है. पति, पत्नी और पंगा खत्म होने से पहले रॉकी से पूछा गया कि क्या वो हीरो बनेंगे? आइए जानते हैं कि रॉकी ने इसपर क्या जवाब

हीरो बनेंगे रॉकी?

एक इंटरव्यू में हीरो बनने के सवाल पर रॉकी ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं।  अगर किसी ने मुझे कुछ करने के लिए बोला और मुझे लगा कि मैं न्याय कर पाऊंगा, तो वो करूंगा. ये रियलिटी शो है. यहां मैं जो हूं, वो खुद हूं. लेकिन अगर किसी शो में एक्ट करना होगा, तो वो नहीं हो पाएगा. हम सभी जानते हैं कि एक एक्टर को कमिटमेंट देना पड़ता है. आगे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी एक्टर नहीं बनना चाहता हूं. मैं सबको कहता हूं कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं. लेकिन हां सेलिब्रिटी से शादी जरूर की है. पति, पत्नी और पंगा की शूटिंग मजेदार रही. आगे भी कुछ ऐसा आएगा, तो मैं उसे करना पसंद करूंगा. लेकिन हांं मैं एक्टर बनने का नहीं सोच रहा हूं.

क्या हैं रॉकी के सपने

इस इंडस्ट्री में  मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता।  इस तरह का अगर रियलिटी शो मिलेगा, तो वो भी कर सकता हूं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिना के साथ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिला, तो जरूर करूंगा. बता दें कि 16 नवंबर को पति, पत्नी और पंगा का फिनाले है. पति, पत्नी और पंगा को लाफ्टर शेफ सीजन 3 रिप्लेस कर रहा है. शो में हिना और रॉकी की नोकझोंंक को दर्शकों ने काफी सराहा। कपल ने दर्शकों  का दिल जीत लिया।

 

