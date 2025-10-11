करवा चौथ पर एक दूजे के रंग में रंगे हिना और रॉकी , तस्वीर देख भड़के फैंस बोले 'अस्तगफिरुल्लाह...अल्लाह से डरो...

टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान और उनके पति रॉकी जायसवाल ने इस साल अपना पहला करवा चौथ धूमधाम से मनाया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस ख़ास सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा कीं और एक-दूसरे के लिए प्यार भरे संदेश भी लिखे। वहीं हिना खान की करवाचौथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं फैंस खूब प्यार दें रहे हैं । यह दिन हिना खान के लिए बेहद खास था, क्योंकि यह उनका शादी के बाद पहला करवा चौथ था। हिना ने पूरी श्रद्धा और प्यार के साथ अपने पति रॉकी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा और खास दिन पर बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

नकारात्मक टिप्पणियाँ हिना खान के करवा चौथ वाले पोस्ट पर कुछ नकारात्मक टिप्पणियाँ भी आईं। एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “अस्तग़फ़िरुल्लाह”, वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, “अल्लाह से डरो”। एक और यूज़र ने लिखा, “खुद इनको हिदायत चाहिए।” ये सभी टिप्पणियाँ इस बात का उदाहरण थीं कि कुछ लोग इस जोड़ी के इस खास मौके को सही तरीके से नहीं देख पाए।

हिना खान का खूबसूरत लुक

हिना खान ने इस दिन के लिए खास साज-धज की थी। लाल रंग के सूट में वह बहुत आकर्षक लग रही थीं। उनके लुक में सोलह श्रृंगार भी था, जिसमें उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया, जो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। गले में भारी नेकलेस और गोल्ड के झुमके पहने हुए हिना बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थीं। उन्होंने अपनी मेहंदी भी फ्लॉन्ट की और हाथों में गोल्ड के कड़े और रिंग्स पहने थे। बालों का उन्होंने बैक में बन बनाया था और उसमें गजरा लगाया हुआ था, जो उनके लुक को एक ट्रेडिशनल टच दे रहा था। हिना का यह लुक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

रॉकी जायसवाल ने दिखाया प्यार

जहां लोगों का ध्यान हिना के लुक पर है वहीं रॉकी जायसवाल के स्नेह को देखकर लोगों की नज़रें टिक गयी। रॉकी ने भी अपने पत्नी हिना खान के प्रति अपने प्यार को खुले तौर पर जाहिर किया। करवा चौथ के दिन रॉकी ने अपनी पत्नी के पैर छुए, और हिना मुस्कुराते हुए रॉकी के सिर पर हाथ रखे हुए नजर आईं। यह तस्वीर फैंस के दिलों को छू गई और हर किसी ने इसे पसंद किया। इसके अलावा, रॉकी और हिना ने कई प्यारी तस्वीरें क्लिक कराई, जिनमें रॉकी हिना के गालों पर किस करते हुए नजर आए। एक और तस्वीर में रॉकी ने हिना के हाथ चूमे, और हिना भी अपने पति को प्यार से निहारते हुए दिखीं।