ये फेमस टीवी कपल बने Pati Patni Aur Panga के विनर, सबको पीछे कर हासिल की ट्रॉफी

फेमस रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ को आखिरकार अपनी विनर जोड़ी मिल गई है। शो के फिनाले में टीवी के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने ‘पति पत्नी और पंगा’ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रुबीना और अभिनव ने ये ट्रॉफी बाकी 6 जोड़ियों को हराकर ये शो जीता है।  ‘पति पत्नी और पंगा’ की ट्रॉफी जीतने के बाद से ही सोशल मीडिया पर रुबीना और अभिनव वायरल हो गए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रुबिना-अभिनव की सर्वगुण संपन्न जोड़ी

‘पति पत्नी और पंगा’ के फिलाने में रुबिना और अभिनव ‘सर्वगुण संपन्न जोड़ी’ बनकर पहुंचे।  जहां उनका मुकाबला देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी से हुआ।  इस दौरान दोनों जोड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।  फिनाले में रुबिना-अभिनव और देबिना-गुरमीत ने काफी अच्छे से टास्क को कम्प्लीट किया। देबिना-गुरमीत के मुकाबले रुबिना-अभिनव ने थोड़ा ज्यादा से टास्क किया। इसके बाद ये  जोड़ी विनर बन गयी।

इन सेलिब्रिटी कपल्स ने लिया था शो में हिस्सा

रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में 7 सेलिब्रिटी कपल्स ने हिस्सा लिया था. इसमें रुबिना दिलैक-अभिनव शुक्ला, देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, हिना खान-रॉकी जायसवाल, गीता फोगाट-पवन सिंह, स्वरा भास्कर-फहाद खान, सुदेश लहरी-ममता लहरी और अविका गौर-मिलिंद चंदवानी शामिल हैं।  शो में इन जोड़ियों ने अपने प्यार, खट्टी-मिठी नोकझोक और मस्ती भरे टास्क करते हुए लोगों को काफी एंटरटेन किया है।

ऐसे होता था टास्क

बता दें शो का रूल कुछ ऐसा था कि हर हफ्ते इन सातों सेलिब्रिटी कपल्स के बीच एक टास्क होता था, जिसमें कपल्स को लड्डू जीतने का मौका मिलता था।  शो में जो भी जोड़ी टास्क को जीतती थी उसे एक लड्डू मिलता था। शुरुआत के कुछ हफ्तों में अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के पास सबसे ज्यादा लड्डू थे, लेकिन फिनाले तक आते-आते तस्वीर पूरी तरह से बदल गई।

 

 

