कैंसर ट्रीटमेंट के समय को याद कर छलका हिना खान का दर्द, सोहा के पॉडकास्ट में बयां की कहानी

मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस  हिना खान जो की बीते दिन ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी और लगातार वह इसका इलाज करवा रही थीं।  इस बीच हिना एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट ‘ऑल अबाउट हर’ में नजर आईं। सोहा के पॉडकास्ट में हिना  मुश्किल दिनो को याद की और लोगों को मुसीबतों से लड़ने की सलाह दी।

कीमोथेरेपी से हिना खान को होता था दर्द

बता  दें कि जब हिना खान से सोहा ने पूछा उनकी कैंसर जर्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ” कीमोथेरेपी के दौरान अच्छे और बुरे दोनों दिनों का एहसास हुआ. इलाज के हर सेशन में लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता था।  मैं हर तीन महीने में कीमोथेरेपी करवाती थी।  जिसमें से पहले हफ्ते में बहुत दर्द होता था और ऐसा लगता था जैसे शरीर टूटा हुआ है।  यहां तक कि नर्व्स में भी बहुत तेज दर्द होता था।  यह वक्त बहुत मुश्किल था।

परिवार के साथ समय बिताती थी हिना

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ” कीमोथेरेपी के बाद के दो हफ्ते मेरे लिए राहत भरे होते थे और तब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी।  इस दौरान मैं ट्रेवल करती थी, दोस्तों और परिवार से मिलती थी और उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। ज़िंदगी को जीने की कोशिश करती है।

इलाज के दौरान का समय था मुश्किल

सोहा के सवाल पर हिना ने कहा यह मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था. कीमोथेरेपी के बीच हर मरीज को कुछ हफ्तों का समय दिया जाता था ताकि उसके शरीर को आराम मिल सके और उसमे सुधार हो सके।  जो कि एक से तीन हफ्ते का हो सकता था।  कीमोथेरेपी का टाइम मरीज की कंडीशन और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है।  एक्ट्रेस ने आगे बताया कि, “मेरे मामले में हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी होती थी और पहले हफ्ते में बहुत भयानक दर्द होता था।  मैं इस मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती थी।

हिना ने दी पॉजिटिव रहने की सलाह

इसके बाद आखिरी में एक्ट्रेस ने ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की सलाह दी।  उन्होंने कहा, ” लाइफ का जरिया बहुत मायने रखता है. जब लाइफ के किसी हिस्से में मुश्किलें आती हैं, तो बाकी समय का अच्छे से इस्तेमाल करो। लोग अक्सर बीमारी या किसी बड़े चैलेंज का सामना करते ही सोच लेते हैं कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा सही नहीं है।  एक्ट्रेस ने कहा, “मैंने ये खुद फील किया है कि लाइफ के मुश्किल दौर में अच्छे दिन भी आते हैं. जब आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ रहने हैं और प्यार को महसूस करते हैं, जिससे आपको अपने आप खुशी मिलती है।  मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहना जरूरी है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं।

 

 

 

 

 

