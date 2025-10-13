कर्नाटक में RSS पर लगेगा बैन? CM सिद्धारमैया को मंत्री प्रियांक खरगे ने लिखा लेटर

  1. हिन्दी समाचार
Karnataka News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने 100 साल पूरे होने पर देश में जश्न मना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी संघ की सेवा भाव की प्रशंसा की थी। वे पिछले दिनों आरएसएस के शताब्दी वर्ष से जुड़े एक आयोजन में शामिल भी हुए थे। इस बीच कर्नाटक में संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। राज्य के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) को लेटर भी लिखा है।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के बेटे प्रियांक ने सिद्धारमैया सरकार को एक लेटर लिखकर आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के लोग संविधान विरोधी गतिविधियां करते हैं। वे युवाओं और बच्चों को उकसाते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो। प्रियांक ने मांग की है कि आरएसएस की शाखा और बैठकों जैसी गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगे। सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, खेल के मैदान आदि पर शाखाएं न लगने दी जाएं। सरकार के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाए।

प्रियांक ने कहा कि आरएसएस अपनी गतिविधियों से नफरत के बीज बो रहा है। पुलिस की अनुमति के बिना ही उनके कार्यकर्ता लाठी लेकर चलते हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि आरएसएस की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस को पच नहीं रही है। अब वह असहिष्णु हो चुकी है। ऐसी पूरे देश में कोई घटना नहीं है, जब आरएसएस के लोगों ने कोई अनुशासनहीनता दिखाई हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो लंबे समय से खिलाफ ही रही है, लेकिन आरएसएस की अपनी भूमिका है और देश रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहा है।

